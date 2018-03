На календарі весна, а значить – саме час закинути перегляд серіалів, вирушивши з друзями на пошуки атмосферних місць та цікавих заходів. Тим паче столиця багата такими пропозиціями. Куди піти 17–18 березня 2018 року – читайте в нашому матеріалі.

Вистава «Болеро. Дощ»

17 березня 19:00

Київський муніципальний академічний театр опери та балету для дітей

Вартість: 50–500 грн

Відомий хореограф Раду Поклітару порадує новими творіннями. Під музику Моріса Равеля та Себастьяна Баха ви насолодитеся красою та величністю танцю. Історія балету розповість про вічну боротьбу індивідуальності та думки оточуючих.

Концерт Bahroma

18 березня 19:00

Docker pub

Вартість: 200–2450 грн

Музичний проект презентує новий альбом. Гурт Bahroma об’єднує романтику та драйв, підкоряючи серця не тільки дівчат, але й хлопців. Виконавці зможуть здивувати завзятих меломанів сміливими експериментами у різних музичних напрямах.

Маркет «Весняні перевдягання» від «Всі. Свої»

17–18 березня, 10:00–20:00

вул. Десятинна, 12

Вартість: безкоштовно

На черговому маркеті від «Всі. Свої» ваші очі розбіжаться від кількості стильних речей для малюка. Творці обіцяють задовольнити найвибагливіших юних модників. Дорослим, за хорошою традицією, також буде, чим зайнятися.

Gospel Jazz – Pavel Ignatyev Quartet

18 березня 19:00

Будинок архітектора

Вартість: 225–450 грн

Квартет Павла Ігнатьєва, який добре відомий за межами України, виконає самобутній госпел-джаз у столиці. Музика у цьому напрямі поки не знайшла широкої популярності у нашій країні, але ці джазові музиканти доведуть, що недооцінювати її не варто.

Концерт Kadnay

17 березня 19:00

Atlas

Вартість: 300–700 грн

Учасники Національного відбору на Євробачення-2018 дадуть сольний концерт у Києві. Хлопці презентують яскраве шоу з елементами body percussion. Більше музики, звуку, світла та емоцій – здається, чудовий варіант для ідеального вихідного.

Life must go on

17–18 березня

Галерея «Лавра»

Вартість: безкоштовно

Художній проект, який об’єднує музику, живопис, поезію й сучасні технології. Витвори мистецтва відтворюватимуться за допомогою 3D-технологій. Композиція побудована на творчості незрівнянної Ліни Костенко. Також у галереї представлять живопис львівської художниці Лілії Студницької. Цікаво, що гаму кольорiв робіт художниці можна побачити тільки у повній темряві. Заінтриговані?

Тепер ви знаєте, куди піти на вихідних 17–18 березня. Сміливо вирушайте назустріч весняним пригодам!