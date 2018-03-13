14.03.2018 в ефір вийде 7 випуск «МастерШеф», у якому підлітки спробують себе в ролі біт-мейкерів, поринуть у світ «Матриці» і навіть заплачуть. Учасники кулінарного шоу пройдуть через неймовірні випробування, щоб наблизитися до своєї мрії та стати найкращим кулінаром-аматором України. Докладніше про те, що чекає на глядачів уже цієї середи, читайте в нашому матеріалі.

У 7 випуску «МастерШеф» красунчик Марк Левинський спробує себе у ролі біт-мейкера: він звуками імітуватиме кулінарні процеси. Чи оцінять інші учасники його музичні таланти і що з цього вийде — дивіться в середу о 20:00 на телеканалі СТБ.

Всі звикли бачити Юрка Турчина сильним та мужнім хлопцем. Яке ж було здивування підлітків, коли хлопець не стримав сльозу. У Кароліни Залевської навіть дар мови пропав! Що змусило Юрка заплакати — ви дізнаєтеся 14.03.2018 в ефірі 7 випуску «МастерШеф».

Кухня «МастерШеф» перетвориться на «Матрицю», а Ектор Хіменес-Браво — на Морфіуса. І перед підлітками постане вибір. Який саме — ви побачите цієї середи о 20:00 на каналі СТБ, а о 21:30 онлайн на офіційному сайті.

Дивіться також: «МастерШеф»: що чекає на глядачів у випуску 7 від 14.03.2018 (АНОНС)

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