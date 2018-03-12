«Наречена для тата»: як пройде зустріч із татом Тані?

Завтра, 13.03.2018, в ефір вийде 7 випуск сімейного реаліті-шоу «Наречена для тата». Як пройде побачення Юлі та Михайла? Що скаже тато Тані про її обранця? І чим здивують телеглядачів інші учасники? Подробиці в матеріалі.

Бажаючи здивувати Юлю, Михайло запросив її на танцювальний майстер-клас. Дівчина в захваті, адже вона дуже любить танцювати. Між учасниками спалахнула справжня іскра. Але раптом в їхньому танці з’явився третій зайвий…

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Тато Тані приїхав у гості до пари. Такий сюрприз Юра приготував для дівчини. Чоловікові цікаво подивитися, в яких умовах живе його дочка та яке майбутнє чекає дівчину, якщо вона захоче продовжувати стосунки з Юрою. Масштаби робіт і сільські умови насторожують його. Чи зможе Юра довести татові Тані, що зробить її щасливою?

Паша вирішив порадувати Люду й запросив на майстер-клас з живопису. Але все пройшло зовсім не так, як того очікували учасники.

Не пропустіть! Вже завтра, 13.03.2018, дивіться випуск 7 «Наречена для тата» о 20:00 на телеканалі СТБ!