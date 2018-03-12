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Телеканал СТБ / Як і з чим носити сорочку бойфренда: мода 2017–2018

Як і з чим носити сорочку бойфренда: мода 2017–2018

Телеканал СТБ

Вже кілька сезонів модниці віддають перевагу речам у стилі oversize. Комусь вони можуть здатися громіздкими, але якщо правильно підібрати такий предмет гардероба, то він підкреслить вашу витонченість і приховає те, що хотілося б. Сьогодні поговоримо про сорочку бойфренда. По-перше, це стильно, по-друге, сексуально, а найголовніше дуже зручно! Як і з чим носити сорочку бойфренда читайте в матеріалі.519785748

Сорочка + бомбер

У цьому сезоні бомбер також у пошані. Він добре розбавить ваш повсякденний look і додасть ексклюзивності образу. Добре виглядатиме в модному золотому, оливковому кольорах у поєднанні з білою чоловічою сорочкою.668624508

Сорочка + брюки

Якщо ви любителька вишуканих образів, то наступний look саме для вас. Класичні брюки в чоловічому стилі та біла сорочка ідеальне поєднання як для походу в ресторан, так і для роботи.623361558

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Сорочка + шкіряні штани

Додайте трохи рок-н-ролу замініть класичні брюки на шкіряні й у такому вигляді можете сміливо вирушати на концерт улюбленого рок-гурту або на вечірку. Щоб образ здавався завершеним, білу сорочку можна розбавити красивою чорної брошкою і черевиками на високих підборах.

Сорочка + спідниця з високою талією

Спідниця з високою талією вже кілька сезонів не сходить з подіумів модних показів. Поєднання сорочки бойфренда та спідниці зробить ваш образ дорогим і підкреслить всі принади.615829088

Сорочка + аксесуари

Не забувайте додавати аксесуари. Це можуть бути об’ємні кольє або сережки. Зараз дуже модні сережки-китиці в яскравих кольорах: червоний, електро-синій, смарагдовий. Можна також підкреслити талію чорним товстим шкіряним ременем.544120488

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