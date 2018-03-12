«Давай поговоримо про секс»-4: темою випуску 7 стане «Мамин синок»

Вже завтра, 13 березня, глядачі побачать 7 випуск шоу «Давай поговоримо про секс»-4! Темою програми стане – «Мамин синок». Експерти розкажуть, чи можна зробити з маминого синочка справжнього чоловіка, а також як правильно поводитися зі свекрухою, щоб вона не втручалася у ваші стосунки з коханим.

Опитування: чи стикалися ви з маміями?

На проект «Давай поговоримо про секс»-4 звернулася Олена, яка вже два з половиною роки одружена з Романом. Весь цей час молода сім’я живе в одній квартирі з батьками чоловіка. Свекруха впевнена, що вона і тільки вона господиня на своїй житлоплощі, а невістка повинна їй у всьому підкорятися. Але Олена з цим не згодна і тому вони зі свекрухою скандалять щодня з будь-якого приводу: через те, як правильно різати цибулю, через те, що зіпсувалися продукти в холодильнику, через ремонт і через те, що невістка до сих пір не народила їй онуків. При цьому свекруха може в будь-який момент увірватися в кімнату пари без стуку, через це їхнє інтимне життя практично зійшло нанівець. Жінка багато разів просила чоловіка поставити маму на місце, але Роман в цьому конфлікті тримає нейтралітет, тому Лєна вважає його маминим синочком. І просить у проекту допомоги в тому, щоб навчити його, як правильно розставити пріоритети у відносинах з дружиною і мамою.

Також в проект звернулася 31-річна Наталія, яка звинувачує свого 23-річного цивільного чоловіка Костянтина в тому, що, не дивлячись на роздільне проживання зі свекрухою, він все одно ніяк не може «відірватися від маминої циці». Мама Кості категорично проти стосунків сина з Наташею, бо невістка на 8 років старший за сина і у неї є дитина від попереднього шлюбу. Свекруха ось уже два роки за спиною у невістки намагається довести синові, що така дружина йому не потрібна. Наталя вимагає, щоб Костя визначився: «Або мама, або я!».

Експерти розкажуть, чи можна зробити з маминого синочка справжнього чоловіка. Як поставити маму чоловіка на місце, якщо ви змушені жити з нею під одним дахом? В яких випадках спільне проживання зі свекрухою може негативно відбиватися на фертильності невістки? Як зрозуміти, вже на першому побаченні, що чоловік – мамин синочок. І як при першій же зустрічі розпізнати у потенційній свекрусі «монстра»?

Також ви дізнаєтеся, до яких магічних ритуалів вдаються свекрухи, щоб позбутися від ненависних невісток.

І не пропустіть, в студію прийде жінка, яка так любила свого сина, що не могла відмовитися від спільних купань з ним у ванній до 12 років і припинила цим займатися тільки після того, як помітила, що хлопчик, дивлячись на її, відчуває ерекцію.

Дивіться відверте шоу «Давай поговоримо про секс»-4 випуск 7 вже завтра, 13 березня, о 22:40!