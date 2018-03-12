Один з найбільш затребуваних артистів України – Олег Винник – традиційно привітав жінок зі святом весни масштабними концертами і анонсував грандіозне осіннє шоу в київському Палаці спорту.



Небувалий ажіотаж в ТРЦ «Термінал» м. Бровари з нагоди концертів Олега Винника, який за два дні на Льодовій арені зібрав близько 10 тис. глядачів, – чергове свідчення всенародної любові. Квитки на виступ співака 8 березня були розкуплені у перші 2 тижні після старту продажів. У зв’язку з цим менеджмент артиста прийняв рішення зробити додатковий концерт.



Величезний потік бажаючих потрапити на шоу спровокував затори на трасі Київ-Бровари. Однак, Льодова арена радо зустрічала глядачів. Організатори продумали все до дрібниць: розстановку стільців, гардероб, проходи, щоб публіка відчувала себе максимально комфортно.

Зал надав виконавцю теплий прийом. Бурхливі овації, сотні букетів і зізнань у любові свідчили про те, що глядачі зачекалися живих виступів феномена української сцени.

Свій перфоманс Винник почав з хвилюючого інтро і ліричного треку «Лише ти одна». Наступні 3 години артист радував публіку різноманітністю стилів і жанрів, влаштувавши справжній вечір сюрпризів. На ряду з мегапопулярним сьогодні хітами «Вовчиця», «Полон», «Ніно», «Як жити без тебе», співак виконав свої старі, але не менш улюблені шанувальниками треки: «Заметіль», «Як ти там», «Нецілована» . А також представив перші плоди двомісячної роботи на студії – нові композиції: душевну «Передчуття», живу і мелодійну «Ти в курсі».



Пісня «Ти в курсі» стане заголовною в новому концертному турі виконавця, який стартує в кінці травня і охопить найбільші майданчики, а також більше десяти стадіонів країни. Завершиться турне 7 листопада грандіозним концертом у столичному Палаці спорту.