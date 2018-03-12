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Телеканал СТБ / Олександр Рибак знову представить Норвегію на Євробаченні-2018

Олександр Рибак знову представить Норвегію на Євробаченні-2018

Телеканал СТБ

Набравши найбільшу кількість балів за підсумками Нацвідбору, учасник від України MELOVIN вже почав підготовку до Євробачення-2018. А ось Норвегія лише 10 березня визначилася з виконавцем, який представить країну на масштабному пісенному конкурсі. Цього року ним вдруге став Олександр Рибак з авторською композицією «That’s How You Write A Song». Подробиці – в матеріалі.

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александр рыбак

Перемога Олександра Рибака на Євробаченні-2009 – одна з найяскравіших в історії музичного конкурсу. Пісня «Fairytale» не лише зібрала рекордну на той момент кількість балів, але і протягом декількох місяців не залишала вершини європейських хіт-парадів. Цього року співак має намір повторити успіх і знову вибороти кришталевий кубок для своєї країни.

Відразу після оголошення результатів відбору Олександр розповів журналістам, що розуміє, як високо стоїть планка: тільки раз в історії пісенного конкурсу одному й тому ж артистові вдалося перемогти двічі. Досі єдиним двократним золотим призером Євробачення є ірландець Джонні Логан. Проте Олександр Рибак пообіцяв зробити все, щоб Норвегія знову пишалася його виступом.

александр рыбак евровидение 2018

«That’s How You Write A Song» (з англ. – «Так вигадується пісня») – це легка і весела поп-композиція в стилі диско і фанк 70-х. Цікавий текст, написаний самим Олександром, пов’язаний з вірою в себе і в свої власні ідеї. Музикант співає про те, що коли крок за кроком іти за своєю мрією, в кінцевому підсумку бажана мета буде досягнута.

Послухати пісню для Євробачення-2018 – Олександр Рибак That’s How You Write A Song – онлайн, а також подивитися виступ співака на етапі відбору можна на нашому сайті:

Нагадуємо, що півфінали Євробачення-2018 пройдуть в Лісабоні 8 і 10 травня, а суперфінал – 12 травня.

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