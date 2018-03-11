«Слідство ведуть екстрасенси»: яка сила приходить в образі покійних родичів

12 березня 2018 року глядачі телеканалу СТБ стануть свідками сенсаційного розслідування! У двосерійному випуску програми «Слідство ведуть екстрасенси» ясновидці спробують з’ясувати чому нечисть, що забрала на той світ чоловіка та сина бідної жінки, відкрила полювання і на неї з донькою…

У проект «Слідство ведуть екстрасенси» звернулася підприємниця Алла Дейнеко з селища Почаївка Полтавської області. Жінка більше 20 років жила безтурботним життям разом зі своїм чоловіком Володимиром, сином Владиком та донькою Аліною. А після народження онучки Алла відчула себе найщасливішою, адже у неї було все, про що вона мріяла.

Але сімейне щастя жінки залишилося тільки на фотографіях… Три роки тому у її чоловіка раптово зупинилося серце. А після смерті його дух став приходити до своєї сім’ї. Ось тільки не з добром.

Алла з донькою бачили покійного Володимира кілька разів. А до сина Владислава він навідувався майже щоночі! Нічні кошмари мучили дев’ятнадцятирічного хлопця протягом року. В результаті він не витримав і повісився… А після смерті почав приходити до рідних замість покійного батька. Подавлені жінки бояться, що трагедія повториться! І мертві батько з сином заберуть до себе ще когось.

Нещодавно відбулося таке, що спонукало жінок терміново писати лист екстрасенсам! Покійний Владислав прийшов до п’ятирічної племінниці Даші. Після чого сталося щось жахливе! Коли Дарина гралася в кімнаті, зі стелі зірвалася люстра! 20-кілограмова річ зі скла впала в сантиметрі від дитини! Мати з бабусею в розпачі! Вони впевнені, що з дня на день дух Владислава вб’є дівчинку.

До Почаївки негайно відправляться циганська відьма Рубіна Цибульська та карпатська мольфарка Магдалена Мочіовскі.

По приїзду на місце розслідування трапиться непередбачене! Спочатку щось зіб’є з ніг мольфарку. А тільки-но вона прийде в себе, господиня будинку, Алла, знепритомніє, і її забере карета швидкої допомоги.

Крім того, дух покійного Владислава розповість ясновидцям, що його родині загрожує не він, а жива людина! Виявиться: Аллу вже не перший місяць тероризує телефонний маніяк, який віщує смерть її доньки! Місцеві поліцейські на прохання жінки допомогти не реагують! Списують переслідування на чиїсь пустощі. Екстрасенси ж знайдуть маніяка!

Також ясновидці розкриють таємницю, пов’язану з обручкою. Після смерті Влада мама знайшла це кільце в його речах. Але й гадки не мала, кому воно призначалося…

Хто забрав на той світ чоловіка та сина Алли? Ким виявиться маніяк, що тероризує бідну вдову? Чому Влад приховав від рідних свою позашлюбну дочку? Що за жінка її народила? І як все це пов’язано з аномальною кількістю передчасних смертей в Почаївці? Дивіться 12 березня о 20:00 на СТБ!