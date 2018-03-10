«Один за всіх»-11: що чекає на глядачів у шостому випуску

Вже завтра, 11 березня, в ефір вийде 6 випуск гостросоціального проекту «Один за всіх». Новина про те, що на Чернігівщині молода мати холоднокровно залишила шістьох своїх дітей в неопалюваному будинку без їжі, сколихнула громадськість. Змерзлих і зголоднілих п’ятьох хлопчиків та їхню маленьку сестричку врятували небайдужі односельці. Виявилося, що в обставинах, які загрожували життю, мати залишила їх не вперше. Однак жінка впевнена, що її діти досить самостійні, а вона – надто молода, щоб жертвувати заради синів і дочки особистим життям.

Зараз шестеро дітей Світлани перебувають у лікарні. Поки температура за вікном опускалася до критичних меж, а по всій країні оголошували штормові попередження, вони перебували в приватному сільському будинку без опалення. За відсутності мами з їжі у них була лише тарілка супу, яку принесла сусідка.

Світлана тим часом була в гостях у колишнього коханого і його нової обраниці. У студії проекту молода мати розповість, чому вирішила залишитися ночувати у пари, а після цього – хотіла покінчити життя самогубством. Також свою точку зору висловлять сусіди і двоє батьків її дітей. Чи повернуть п’ятьох братів і їхню сестричку горе-матері?

Дивіться 6 випуск «Один за всіх»-11 завтра о 21:00 на телеканалі СТБ!

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