«Битва екстрасенсів»-18: що чекає на глядачів у прем’єрному випуску

Уже завтра, 11 березня 2018 року, глядачі телеканалу СТБ побачать прем’єрний випуск 18 сезону «Битви екстрасенсів», який пройде під назвою «Спокуса та спокута». З якими випробуваннями стикнуться учасники – читайте в матеріалі.

Щоб пройти в 12-ку найкращих, ясновидцям доведеться як слід постаратися. Цього сезону в битві зійдуться представники найрізноманітніших магічних шкіл і напрямів: від медіумів, шаманів і ворожок до жерців африканської та графічної магії.

У кожного учасника за плечима непроста життєва історія. Вони, як і звичайні люди, грішили та каялися, тому як ніхто інший зможуть проникати в таємниці чужої душі, відчувати біль і дарувати полегшення.

У першому випуску глядачі стануть свідками непростого та ризикованого випробування «Ширма», героєм якого буде звичайна людина з величезною силою волі. Вона прийшла на проект, щоб здійснити свою заповітну мрію. Хто ж вона – дізнаєтеся вже завтра!

Пошук живої енергії, як і раніше, відбудеться на ринку. І вкотре прості люди приголомшать своїми історіями та долями. А в кріслі Містера Х цього сезону опиниться відома українська телеведуча Ольга Фреймут. Які ж таємниці з її життя вдасться відкрити учасникам?

Вже завтра глядачі телеканалу СТБ побачать абсолютно нових екстрасенсів, битва яких досягне небаченого конфлікту ще до початку випробувань! Війна найсильніших почнеться просто на ваших очах. Не пропустіть прем’єрний випуск «Битви екстрасенсів»-18 в неділю, 11 березня, о 19:00 на СТБ.

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