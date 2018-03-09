«Вечір з Наталею Гаріповою» випуск 2: гостем стане Іраклі Макацарія

Вже завтра, 10 березня, в ефірі знову улюблене гумористичного шоу «Вечір з Наталею Гаріповою»! Гостем другого випуску стане один з найяскравіших герой романтичного реаліті «Холостяк» – Іраклі Макацарія.



Приходячи до студії до Наталі Гаріпової, гості чекають на розіграші, підколи і жарти. Але вперше ведуча вирішить напоїти зірку! Іраклі зіграє в гру «Я ніколи не …», дізнається, що про його участь в шоу «Холостяк»-6 думають маленькі діти, а також відверто розповість про свої стосунки.

Крім того, завидний наречений дасть майстер-клас з танців і позмагається у танцювальних навичках разом з Наталею Гаріповою. Ведуча розіграє не тільки героя, але і його маму. Як? Що Іраклі назве знущанням?

Дивіться випуск 2 «Вечір з Наталею Гаріповою» вже завтра, о 21:30 на телеканалі СТБ, а також свіже відео на нашому сайті!