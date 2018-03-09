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Телеканал СТБ / Модні светри, гольфи, туніки на сезон 2018

Модні светри, гольфи, туніки на сезон 2018

Телеканал СТБ

Якщо вам не вистачає сонця і яскравих фарб, це легко виправити, додавши життєрадісних кольорів до свого гардеробу. І доки весна не балує теплом,радимо звернути увагу на светри, гольфи та теплі туніки. Адже відомо: одяг має не тільки гріти, а й покращувати настрій. Наймодніші светри 2018, а також ідеї того, з чим їх найкраще вдягати, шукайте в нашій добірці!

Pile of beige woolen clothes on a white background.

Раніше ми вже розповідали про те, як вибрати стильне зимове взуття та які пуховики в тренді цієї зими. Основні тенденції багато в чому простежуються і в дизайні светрів: складні візерунки, незвичайні поєднання фактур, асиметричний крій і вже звичний oversize. На які гарячі новинки варто звернути особливу увагу? Розбираємося разом з редакцією СТБ.

Об’ємні светри

Безформні моделі в стилі oversize набагато вигідніше підкреслюють витонченість і жіночність їхньої власниці, ніж облягаючі речі. Секрет у контрасті, який підсилює об’ємний светр: дівчина починає здаватися більш стрункою і тендітною. Перевага – можливість поєднувати такий одяг із практично будь-якими іншими елементами гардероба. Oversize-светр виглядає модно як у поєднанні з повсякденними джинсами, так і поверх улюбленої сукні. В сезоні 2018 варто особливу увагу приділити моделям із принтами: актуальна як лаконічна геометрія, так і більш незвичні орнаменти.

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Туніки

Довгі светри або туніки – це не тільки комфортно, але і в дусі сучасних тенденцій! Рекомендуємо зупинитися на простих, однотонних моделях: вони органічно вписуються практично в будь-який образ. Підкреслити талію можна за допомогою широкого текстильного поясу або, навпаки, тонким шкіряним ремінцем.

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В’язані

Один з головних хітів зими – крупна в’язка. Надавайте перевагу щільнішій, що складається з кіс і плетінь. Дуже витончено і свіжо виглядає поєднання такого светра з низом із легких матеріалів. Наприклад, це може бути шифонова спідниця. Також пропонуємо придивитися до комбінованих моделей, що поєднують кілька технік в’язання.

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The woman with flowers, walks around the cityWomen hold the bellyBeautiful woman winter portrait

Кроп-светри

Не менш сміливо можете носити короткі трикотажні светри, гольфи або короткі в’язані светри. Щоб не захворіти, надягайте їх під довге тепле пальто або з джинсами із високою талією. На відміну від попереднього варіанту, тут яскраві акценти доречні: мережива, візерунки, вставки з хутра та шкіри. Також цікаво виглядають багатошарові варіанти. Спробуйте поєднати короткий светр із сорочкою або майкою, одягненою під низ.

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Нестандартні фасони

Асиметричний крій, незвичайні рукава, прорізи на плечах, перфорація – все те, що здатне виділити вас з натовпу, в новому сезоні вважається одним з найгарячіших трендів.

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Різдвяні светри

Напередодні новорічних свят придбайте декілька кумедних светрів. Класичні відтінки – червоний, білий, зелений. Вітаються будь-які тематичні візерунки: сніжинки, олені або ялинки. Зауважте, що це чудова ідея для подарунка, який можна піднести близькій людині 1-го січня. Сподобається і дітям, і дорослим!

Мода 2017-2018: свитера, гольфы и теплые туники (ФОТО)Christmas spiritPretty Woman in red knitted sweater with a deer standing

Смужка

Светр з класичною смужкою універсальний. Його можна вдягти і на роботу, і в кафе з подружками, і навіть на побачення. Потрібний настрій зададуть аксесуари!

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Мода 2017-2018 - фотоA girl sideways near a red boat on the beach by the seaBlue eyed babe in jumper

Кардигани

У моді кардигани базових кольорів. Спробуйте відтінок марсала, глибокий винний, гірчичний, кавовий і всю гаму нюд. А ось надмірно строкатих виробів у сезоні зима 2018 краще уникати: цей тренд втратив свою актуальність.

Receiving pleasant messages.Fashion woman is wearing cozy knitted sweater

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