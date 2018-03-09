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Телеканал СТБ / Даша Трегубова записала відеозвернення до Надії Матвєєвої

Даша Трегубова записала відеозвернення до Надії Матвєєвої

Телеканал СТБ

За допомогою до Надії Матвєєвої звернулася ведуча нового шоу на СТБ «Цієї миті рік потому» Дар’я Трегубова. Вона купила повну миску курячих ніжок і хоче приготувати щось неймовірне. Даша попросила Надію Матвєєву та експертів «Все буде смачно» підказати кілька крутих рецептів для приготування курки, які не залишать байдужими всю її сім’ю та глядачів. Дивіться вже цих вихідних, що ж з цього вийде.