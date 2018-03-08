Міжнародний жіночий день – це День боротьби жінок за свої права і за краще життя, у якій, безсумнівно, за всю історію свята відбулося чимало перемог. Пропонуємо привітання з 8 березня українською мовою.
Редакція STB.UA пропонує привітання з 8 березня жінкам різного віку і різних професій, які покажуть вашу повагу до їхньої праці та старань. Таке привітання буде приємно отримати мамі, бабусі, вчительці, колезі.
Привітання з 8 березня подрузі, однодумниці, сестрі
Прийми від мене привітання
У цей прекрасний день весни:
І усі найкращі побажання,
Щоби здійснилися вони.
Як перша квітка, будь красива
І будь весела, як весна.
Усе життя живи щасливо,
Кохана будь, й кохай сама!
***
Зі святом весіннім
Найкращі вітання!
Здійсняться хай всі
Потаємні бажання!
Хай сонце освітить
Обличчя привітні.
Хай радісно буде
І в грудні, і в квітні!
Привітання з 8 березня мамі
У світле та радісне свято жіноче
Матусю свою привітати я хочу.
Вона в мене добра, вона в мене гарна,
У домі ґаздиня вона бездоганна,
І слово підтримки для кожного має,
Та завжди в очах її посмішка сяє.
В цей день я для мами несу у руці
Яскравого сонця тонкі промінці,
І запах зелених, весняних гаїв,
І квіти з далеких, казкових лугів.
Зберу у долоні сріблясту росу
І рідній матусі її віднесу.
Дарую всю землю, ліси і моря!
Ти краща у світі! Матуся моя!
***
В день святковий, в день весняний
Проліски зберу для мами.
Як іще поздоровляти?
Знову щось намалювати?
Мрію гроші заробляти,
Щоб для мами купувати
Справжні, дорогі дарунки –
Нащо їй мої малюнки?
Привітав. Мамуся взяла
Мій малюнок і сказала:
«Синку, всі твої малюнки –
Найкоштовніші дарунки!
Хто мені, скажи, крім тебе
Подарує синє небо,
Сонце, що отак сміється?
Це ніде не продається!
І бабуся наша, знаю,
Теж малюнки зберігає,
Ті, що їй колись на свята
Дарував малим твій тато!»
Мамині слова приємні!
Малював я не даремно!
І в подяку за дарунок
Я отримав поцілунок!
Привітання з 8 березня бабусі
Дорогі бабуні наші й мами!
Березневе свято настає.
Знайте, що пишаємось ми вами!
Дяка вам, що ви на світі є!
Ви — і вчителі, й майстри лопати,
Будь-якого фаху ви — рідня.
Хочемо, щоб дідусі і тата
Квіти вам приносили щодня!
З квітами і посмішки веселі,
Ну, і не порожні гаманці!
Сонячно було щоб і в оселі,
І довкола, як у свята ці.
Щоб самі ви квітли, наче квіти,
Не терпіли сльозної нужди,
І щоб ми, примхливі ваші діти,
Радість дарували вам завжди!
Щоб і потім ви пишались нами.
Та є ще один, як кажуть, тест:
Щоб чиясь бабуня, а чи мама
Стала президентом врешті-решт!
Може, і змінилося б на краще
Те, про що ми мріємо давно.
Жінка президентом не була ще,
Але може стати все одно!
Все це ми говоримо з любов’ю,
Ваші малюки й не малюки.
Щастя вам! Поваги! І здоров’я!
Не на день — на два, а на роки!
Привітання з 8 березня вчителю
Вам – прекрасній, незрівнянній,
Наче сонечко весняне,
Цей букет вітань,
Що підібраний з любов’ю.
Щастя! Радості! Здоров’я!
Здійснення бажань!
Хай не тільки в день жіночий,
Наче зорі, сяють очі,
Усмішка цвіте,
Бо у Вас душа прекрасна,
Серце Золоте!
Привітання з 8 березня колегам
Добрий керівник у роботі
І порадник у житті,
Ви розрадите в скорботі,
Не забудете в біді,
Порадієте на святі,
Не останні – за столом,
І на дружбу Ви багаті,
До людей Ви – лиш з добром,
З святом Вас віта сьогодні
Весь наш дружній колектив
Працьовиті, гарні, можні Будьте Ви!
І повні сил!
***
Шановні колеги жіночої статі!
Бувайте здорові, бувайте багаті!
Мужчини несуть вам і квіти, й серця –
Не тільки у свято – щодня, без кінця.
Вам щиро бажаєм здоров`я міцного,
Надії на краще й підтримки від Бога.
Хай успіхи Вас у житті не минають
І усмішки в ваших очах розквітають!
Привітання з 8 березня усім жінкам
Березень…
Весна…
Які прекрасні, милі лиця,
Усмішка чудова на устах.
Це свято жінки:
матері, коханої, дружини.
Низький уклін Вам до землі
від чоловіка, від дитини.
Хай світить сонце в вишині,
Пташки співають Вам пісні.
***
Вітаємо тебе зі святом!
Нехай життя буде багатим:
На здоров’я і на силу,
І на доленьку щасливу!
На яскраві довгі роки
Без турбот і без мороки.
На прибутки і достаток-
На фінансовий порядок!
На підтримку і повагу,
На рішучість і відвагу,
На тепло і розуміння,
На удачу і везіння.
На шикарний стиль та моду,
Елегантність і на вроду!
На круїзи при погоді,
Відпочинки на природі.
На розумне, добре, вічне,
На строкате й різнобічне,
Словом-на усе прекрасне,
На постійне й своєчасне!
Зичим успіхів, визнання
І великого КОХАННЯ!
Вітайте одне одного й будьте щасливі!