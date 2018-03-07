«Я соромлюсь свого тіла»-5: хвора на рак мати ризикне собою заради малюка

PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
Телеканал СТБ / «Я соромлюсь свого тіла»-5: хвора на рак мати ризикне собою заради малюка

«Я соромлюсь свого тіла»-5: хвора на рак мати ризикне собою заради малюка

Телеканал СТБ

У 6 випуску проекту «Я соромлюсь свого тіла»-5, що вийде вже завтра, 8 березня, на телеканалі СТБ, ви побачите довгоочікуване продовження двох шокуючих та водночас зворушливих історій, познайомитесь із новими учасниками, а також дізнаєтесь, якою має бути ваша домашня аптечка та який простий секрет допоможе зберегти чоловіче здоров’я на довгі роки.

2018-03-06_132823

Минулого тижня всю країну вразила історія Карини Рубльової. Причиною болю в молочній залозі дівчини виявилася вкрай запущена онкологічна патологія. І без того непросту ситуацію ускладнило те, що під час огляду Людмила Шупенюк виявила, що Карина… вагітна. Дівчина вирішила будь-що боротися за дитину. У новому епізоді пацієнтка розпочне лікування, під час якого їй доведеться стикнутися з неочікуваними труднощами. Глядачі простежать історію Карини аж до очікуваного часу пологів: на лікарів проекту чекає напружена боротьба за життя малюка. Яким буде її результат? Дізнайтесь вже цього четверга.

Непрості дні чекають і на іншого пацієнта цього сезону – Василя Колопача, чия вага становить майже 250 кг. Фахівці встановили, що допомогти чоловікові може лише термінова операція, проте робити її – великий ризик.

2018-03-06_133014

Іще одна давня пацієнтка, Марія Рижикова, розкаже, чи вдалось позбутися проблеми, з якою звернулася торік, – численних жирових новоутворень на повіках, що називаються ксантелазмами.

Також на прийом прийдуть нові пацієнти. Валентина Пряженцева вже 14 років живе з величезним новоутворенням на верхній губі. Пухлина не тільки змусила жінку перетворитись на відлюдницю, а й стала для неї бомбою сповільненої дії – адже будь-який необережний рух спричиняє жахливі кровотечі, які насилу вдається зупинити.

2018-03-06_133140

А от у Світлани Пономаренко зовнішні прояви її проблеми майже відсутні – окрім випадіння волосся. Проте жінка впевнена: невідома хвороба руйнує її здоров’я та життя.

Крім того, Валерій Ославський продовжить розповідати про небезпечні захворювання чоловічої статевої системи. У новому епізоді лікар навчить, як робити самодіагностику яєчок та профілактичний масаж, що підвищує вироблення тестостерону та покращує якість інтимного життя.

2018-03-06_133257

А разом з Катериною Безвершенко ведучі розкажуть, які смертельно небезпечні засоби є у вашій домашній аптечці.

Все це та багато іншого – вже цього четверга о 20:00 у 6 випуску «Я соромлюсь свого тіла»-5 на телеканалі СТБ!