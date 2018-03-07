«Я соромлюсь свого тіла»-5: хвора на рак мати ризикне собою заради малюка

У 6 випуску проекту «Я соромлюсь свого тіла»-5, що вийде вже завтра, 8 березня, на телеканалі СТБ, ви побачите довгоочікуване продовження двох шокуючих та водночас зворушливих історій, познайомитесь із новими учасниками, а також дізнаєтесь, якою має бути ваша домашня аптечка та який простий секрет допоможе зберегти чоловіче здоров’я на довгі роки.

Минулого тижня всю країну вразила історія Карини Рубльової. Причиною болю в молочній залозі дівчини виявилася вкрай запущена онкологічна патологія. І без того непросту ситуацію ускладнило те, що під час огляду Людмила Шупенюк виявила, що Карина… вагітна. Дівчина вирішила будь-що боротися за дитину. У новому епізоді пацієнтка розпочне лікування, під час якого їй доведеться стикнутися з неочікуваними труднощами. Глядачі простежать історію Карини аж до очікуваного часу пологів: на лікарів проекту чекає напружена боротьба за життя малюка. Яким буде її результат? Дізнайтесь вже цього четверга.

Непрості дні чекають і на іншого пацієнта цього сезону – Василя Колопача, чия вага становить майже 250 кг. Фахівці встановили, що допомогти чоловікові може лише термінова операція, проте робити її – великий ризик.

Іще одна давня пацієнтка, Марія Рижикова, розкаже, чи вдалось позбутися проблеми, з якою звернулася торік, – численних жирових новоутворень на повіках, що називаються ксантелазмами.

Також на прийом прийдуть нові пацієнти. Валентина Пряженцева вже 14 років живе з величезним новоутворенням на верхній губі. Пухлина не тільки змусила жінку перетворитись на відлюдницю, а й стала для неї бомбою сповільненої дії – адже будь-який необережний рух спричиняє жахливі кровотечі, які насилу вдається зупинити.

А от у Світлани Пономаренко зовнішні прояви її проблеми майже відсутні – окрім випадіння волосся. Проте жінка впевнена: невідома хвороба руйнує її здоров’я та життя.

Крім того, Валерій Ославський продовжить розповідати про небезпечні захворювання чоловічої статевої системи. У новому епізоді лікар навчить, як робити самодіагностику яєчок та профілактичний масаж, що підвищує вироблення тестостерону та покращує якість інтимного життя.

А разом з Катериною Безвершенко ведучі розкажуть, які смертельно небезпечні засоби є у вашій домашній аптечці.

Все це та багато іншого – вже цього четверга о 20:00 у 6 випуску «Я соромлюсь свого тіла»-5 на телеканалі СТБ!