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Телеканал СТБ / Модні стрижки 2018: варіанти у фотографіях

Модні стрижки 2018: варіанти у фотографіях

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Модна стрижка – запорука шикарного образу кожної дівчини. У тренді 2018 року переважають яскраві кольори та сміливі зачіски. Якщо ви готові до змін, то дивіться наймодніші варіанти стрижок – у нашому матеріалі.

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Ультракоротка стрижка

На стрижку «під хлопчика» зважиться далеко не кожна модниця. Але у цієї зачіски маса плюсів. Шевелюру не потрібно укладати і регулярно сушити феном, тому ви надовго забудете про пінки, гелі та лаки. Ідеальний варіант для дівчат з ослабленими волоссям.

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Такою стрижкою захоплюється не тільки Кеті Перрі, а й Ріанна. Зірка хоч і не піддалася тренду, але часто ділитися з шанувальниками фото моделей з ультракоротким волоссям.

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Blonde with a fashionable hairstyle. Vanilla trend Читайте також: Як за допомогою кіс зробити локони: секрети Олени Мельник До слова, якщо ви думаєте, що така зачіска не жіночна – відкиньте забобони. Законодавиця моди супермодель і актриса Кара Делевінь з короткою стрижкою виглядає дуже сексуально.

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Піксі

Короткі пасма біля скронь і шиї, а довгі на чубку і тім’ячку – це піксі. Саме така стрижка підкорює Голлівуд. Зухвала Майлі Сайрус, ніжна Шейлін Вудлі та романтична Мішель Вільямс вже давно обрали піксі.

Подовжений боб і боб каре

Боб – безсумнівний фешн-тренд 2018. Ця модна стрижка популярна у найрізноманітніших варіаціях.

blond model with brown eyes

Її секрет у тому, що вона підходить дівчатам різного віку і універсальна для будь-якої структури волосся. Особливу увагу дизайнери приділяють подовженому боб і каре. Уже не перший рік така зачіска носить титул фаворита.

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Якщо ви давно мріяли створити об’ємний, ніжний і романтичний образ – подовжений боб саме для вас.

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Короткий чубчик

Як відомо, чубчик личить не всім красуням. Але якщо ви у числі щасливиць, яким йде така стрижка – то поспішайте до майстра. Модну чубчик можна зробити як власницям розкішних довгих локонів, так і дівчатам з волоссям середньої довжини і навіть короткостриженим. Не бійтеся експериментувати!

Party girl

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