З приходом весни, коли змінюється природа, хочеться змінити щось і у своїй зовнішності. Одним із вірних способів перетворення для жінки залишається стрижка або фарбування волосся. А підібрати вдалий день для походу у перукарню вам допоможе місячний календар стрижок. Із ним ви зможете точно визначити, чи варто робити будь-які маніпуляції з волоссям чи краще почекати. Читайте в нашому матеріалі актуальний місячний календар стрижок на березень і швидше записуйтеся до свого майстра!

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Місячний календар стрижок на березень: сприятливі дні

Цього року місячний календар стрижок на березень 2018 подарує достатньо сприятливих днів. У вас з’явиться можливість стати не тільки кращими, а й набагато успішнішими! Наприклад, якщо ви будете стригтися 7 березня, то покращиться ще й ваше фінансове становище. А 29 березня, за порадою астрологів, варто обов’язково відвідати салон краси! Вся справа в тому, що це єдиний день у березні, коли будь-які ваші експерименти із зовнішністю матимуть шалений успіх.

Сприятливі дні для стрижки волосся у березні: 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 20, 23, 26, 28, 29, 31.

Місячний календар стрижок на березень: несприятливі дні

Якщо ж вам не терпиться змінити свою зовнішність, краще тримайте себе в руках і не поспішайте. Адже в березні дуже багато невдалих днів для стрижок. Якщо ви прислухаєтеся до місячного календаря стрижок на березень 2018 року, то збережете не тільки гроші, а й здоров’я. Таким чином, 17 березня не варто змінювати зачіску, оскільки це притягне сварки в родині та конфлікти на роботі. А стрижка 3 березня спровокує проблеми з системою травлення.

Несприятливі дні для стрижки волосся у березні: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 30.

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