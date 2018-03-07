Не так давно завершився Національний відбір на Євробачення-2018, але глядачі навіть зараз не перестають переглядати виступи улюблених виконавців. І не дивно, адже номери конкурсантів цього року радували не тільки красою і динамічністю, а й смисловим навантаженням. Хто ж доклав до цього руку? Хто займався створенням однієї з найважливіших складових шоу музиканта на сцені? Про те, як створювалися номери, що таке сценографіка, про свої враження і труднощі, з якими довелося стикнутися під час підготовки Нацвідбору, розповіли керівник відділу дизайну телеканалу СТБ Дмитро Литвиненко та арт-директор групи сценографіки Роман Верещагін.

Романе, Дмитре, перш за все розкажіть, яким є ваш внесок у проведенні Нацвідбору? Чим займався конкретно ваш відділ? І що таке сценографіка?

Дмитро: Цього року, порівняно з попередніми, до питання оформлення ми підійшли більш масштабно. Адже Національний відбір став першим проектом, який паралельно транслювався у Facebook та YouTube. Ми переробили всю графіку у формат Full HD, а це значить, що деталізація кожного графічного елемента повинна була бути в 4 рази вищою, ніж стандартний телевізійний сигнал.

А ще ми додали елементи, які раніше можна було побачити тільки на великому Євробаченні. Наприклад, титри перед виступом артиста. Для цього ми запропонували встановити фіксовану камеру на зал під план для титру.

Роман: А сценографіка – це візуальне оформлення номера, точніше, одна з його складових. Справа в тому, що у артиста є всього три хвилини на сцені. І тільки світло і графіка можуть допомогти йому зробити свій виступ більш видовищним. Саме за допомогою графіки ми можемо доповнити світ і підкреслити зміст пісні. Виходить, ми створюємо для виконавця 50 відсотків картинки.

Чим керувалися, створюючи графіку для кожного артиста? Працювали з ним в тандемі чи займалися розробкою самостійно?

Роман: Перед кожним ефіром проходить нарада креативної групи проекту. Приходять виконавці та розповідають про себе, про свою пісню, її зміст та основний посил. Наприклад, Тhe ВЙО з порога заявили, що вони несуть позитив, відчайдушність і хочуть, щоб графіка максимально підкреслювала їхній сонячний і трохи ямайський настрій. Ось ми і створили їм повноцінний мультфільм зі своїм сюжетом і персонажами. Саме такими дивними, як вони хотіли: усміхнені гриби, водоспад із зайців і стада тарганів. У якийсь момент ми подумали, чи не занадто, але артист був у захваті.

Дмитро: А ось номер Сергія Бабкіна від самого початку був викликом для нас і для всієї команди Євро. Біла графіка в телевізорі – рідкість в силу великої кількості технічних обмежень. Вона прекрасно працює в театрі, на концертних майданчиках і в кліпах, але в прямому ефірі телеканалу могла виглядати сірою, жовтою, якою завгодно, але не білою. Однак Вася Козар, постановник номера Сергія Бабкіна, запропонував саме біле рішення. Знаючи всі ризики, ми могли б відмовити в реалізації, але вирішили ризикнути. Пішло купа часу на баланс екранів, камер, ми заморочилися з шириною червоної нитки – і врешті, як на мене, вийшов найлаконічніший і найстильніший номер за всі ефіри.

Значить, ваше головне завдання – створити гармонію між артистом і тим, що відбувається на сцені?

Роман: Правильно. А ще помістити його в цей світ так, щоб в результаті він міг себе ідентифікувати в ньому і максимально розкритися.

Дмитро: Наприклад, для гурту Yurcash ми за кілька днів розробили персонажа, з яким асоціював себе сам Юра. Це людина, у якої замість голови серце, адже головний посил в пісні був: «Люди, не вбивайте любов». Ми потрапили в точку, оскільки в підсумку Юра попросив використовувати цього персонажа не тільки в номері, а й на обкладинці його синглу.

Який номер було робити найскладніше?

Роман: В цілому дуже складно працювати, коли у тебе по 9 унікальних номерів на тиждень. І справа не тільки в тому, що всі вони технічно кожен раз були викликом, в таких умовах іноді й техніка відмовляється працювати! Найскладніше було з INGRET. Коли здавалося, що все вже готово, під час репетиції за день до ефіру зрозуміли: щось не так. Було складно психологічно, тому що артистка теж не зовсім розуміла, чого хоче, і номер не складався. За ніч ми зробили кілька варіантів графіки, щоб вранці вже на майданчику артист і команда проекту змогли вибрати одну для ефіру.

З ким із фіналістів було працювати найпростіше?

Дмитро: KADNAY та MELOVIN. MELOVIN прекрасно розумів, чого він хоче. Він чітко змалював нам свій образ і навіть запропонував візуальне рішення, яке нам залишалося тільки втілити. Також було дуже комфортно працювати з KADNAY та їхнім постановником Оленою Коляденко. Вони теж чудово розуміли, чого хочуть досягти. Пропонували креативні ідеї графіки, які нам самим було цікаво реалізовувати.

Якщо трохи відійти від роботи, як вам Нацвідбір загалом? Яка його основна місія?

Дмитро: Цього року відбір вийшов дуже яскравим, адже не було явного фаворита і всі учасники показали потужні номери. Я вважаю, що основна місія Нацвідбору – не тільки вибрати людину, яка поїде на Євробачення, а й показати, що у нас є дуже круті музиканти, про яких майже ніхто не знає. Допомогти виконавцям пробитися – одна з основних місій проекту, на наш погляд. Як мінімум ми додали собі багато треків у плейлист!

А чий виступ сподобалося найбільше особисто вам?

Дмитро: Мені дуже сподобалися KADNAY і за музикою, і за номером. Номер не зовсім телевізійний, як нам здавалося спочатку, а більш концертний, оскільки на ТБ не використовується така кількість засвітів і стробів.

Якщо чесно, то і ми, і вся команда проекту трохи боялися, що глядач таких експериментів не зрозуміє. Але в результаті хлопці отримали від глядачів високі 5 балів. А це означає, що українці оцінили креативний підхід артистів. Круто, що таку картинку можна побачити не тільки на американському телебаченні, а й у нас.

Також мені подобається номер MELOVIN, не тільки тому, що його мало не спалили на сцені (сміється. – Прим. ред.). А тому що він стильний і максимально передає надрив героя.

Рома: Особисто мені за атмосферою номера й унікальністю артиста найбільше сподобалася JULINOZA. Іноді слухаєш студійні записи пісень півфіналістів і все подобається. Але потім бачиш артиста і розумієш, що щось не складається… Тут же неймовірний голос, який ідеально звучить як у записі, так і в реальному часі. І сама JULINOZA – якийсь нереальний казковий персонаж. Наш чарівний ліс на екрані тільки доповнив її образ, зробивши номер максимально атмосферним. Юля кілька разів дякувала команді Нацвідбору, що ми змогли правильно її відчути.

Хто, крім вас, брав участь у створенні номерів? Який секрет вашої роботи?

Роман: У відділі дизайну нас 30 осіб. Було божевільне завантаження і ми всі один одному допомагали.

Дмитро: Ми як відділ чорної магії. Ніхто не знає як, але ми робимо те, що не можна просто зняти на камеру і намалювати від руки – це і є наша магія. Всі наші технічні знання перетворюються на творчу складову хлопцями з нашого відділу. Але телебачення – це робота команди. І тільки одна графіка не робить всього шоу. Тому завдяки злагодженості та професіоналізму всієї команди Нацвідбору все і вийшло – за це колегам величезний респект, а ми були раді стати частиною їхньої команди. Кожному великий респект!

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