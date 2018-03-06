Вихідні дні в березні 2018 року будуть тривалішими, ніж у лютому. У цьому місяці лише одне офіційне свято, яке випадає на будній день. Скільки саме вихідних нас чекає в перший місяць весни — дізнайтеся з нашого матеріалу.

У березні вихідних днів буде небагато, але все ж їх буде більше, ніж у лютому. Оскільки 8 березня – Міжнародний жіночий день і припадає він на четвер, то українців чекають чотириденні вихідні, які триватимуть з 8 по 11 березня включно.

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Але відпрацювати відпочинок все ж таки доведеться. За розпорядженням Кабінету Міністрів, у 2018 році замість 9 березня (п’ятниці) потрібно буде вийти на роботу 3 березня (в суботу).

Кількість робочих днів: 21

Кількість вихідних днів: 10

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