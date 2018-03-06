Смс-привітання з 8 березня у віршах

Привітання з 8 березня у віршах особливо стануть в нагоді тим, хто хоче відправити смс-привітання своїм близьким жінкам. Для цієї мети ми зібрали найкрасивіші привітання з жіночим днем в коротких віршах. Тому не сумнівайтеся, леді, яких ви хочете привітати зі святом весни, обов’язково це оцінять! І, звичайно, широко посміхнуться, прочитавши смс-послання!
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Хай навкруги цвіте бузок,
Та небо буде ясним.
І щоб життя було в жінок
Щасливим і прекрасним.
* * *
Хай зігрівають душу вам красою
Весни тендітні пелюстки,
І розливаються джерельною водою
Кохання й щастя гомінкі струмки.
Хай пролісок перший дарує вам ніжність,
А сонце весняне дарує тепло
У березні вітер несе хай надію
І щастя, і радість, і тільки добро!
***
Нехай до твоїх ніг кладуть серця без бою.
В захопленні п’яніють без вина.
Нехай не гасне полум’я любові,
Нехай в душі завжди цвіте весна.
***
Хай зігрівають душу вам красою
Весни тендітні пелюстки,
І розливаються джерельною водою
Кохання й щастя гомінкі струмки.
***
Ніби світлий ангел, в дім прийшла весна,
Саме тепле свято вона принесла,
Розпустила крила ніжні свої,
З днем 8 березня! Щастя і любові!
***
З ніжними квітами і сонячним променем
Весняне свято знову приходить в будинок.
Нехай добро, любов і щастя принесе,
Хорошим буде цей день і цілий рік!
Нехай ці смішні, прикольні, короткі привітання з 8 березня порадують ваших близьких. А вам від цього стане тепліше в цей весняний, але ще холодний день
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