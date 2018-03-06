Смс-привітання з 8 березня у віршах

Привітання з 8 березня у віршах особливо стануть в нагоді тим, хто хоче відправити смс-привітання своїм близьким жінкам. Для цієї мети ми зібрали найкрасивіші привітання з жіночим днем в коротких віршах. Тому не сумнівайтеся, леді, яких ви хочете привітати зі святом весни, обов’язково це оцінять! І, звичайно, широко посміхнуться, прочитавши смс-послання!

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Хай навкруги цвіте бузок,

Та небо буде ясним.

І щоб життя було в жінок

Щасливим і прекрасним.

* * *

Хай зігрівають душу вам красою

Весни тендітні пелюстки,

І розливаються джерельною водою

Кохання й щастя гомінкі струмки.

Хай пролісок перший дарує вам ніжність,

А сонце весняне дарує тепло

У березні вітер несе хай надію

І щастя, і радість, і тільки добро!

***

Нехай до твоїх ніг кладуть серця без бою.

В захопленні п’яніють без вина.

Нехай не гасне полум’я любові,

Нехай в душі завжди цвіте весна.

***

Хай зігрівають душу вам красою

Весни тендітні пелюстки,

І розливаються джерельною водою

Кохання й щастя гомінкі струмки.

***

Ніби світлий ангел, в дім прийшла весна,

Саме тепле свято вона принесла,

Розпустила крила ніжні свої,

З днем 8 березня! Щастя і любові!

***

З ніжними квітами і сонячним променем

Весняне свято знову приходить в будинок.

Нехай добро, любов і щастя принесе,

Хорошим буде цей день і цілий рік!

Нехай ці смішні, прикольні, короткі привітання з 8 березня порадують ваших близьких. А вам від цього стане тепліше в цей весняний, але ще холодний день

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