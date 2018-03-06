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Телеканал СТБ / Ольга Фреймут презентувала свою першу книгу для дітей «Кажан Жан»

Ольга Фреймут презентувала свою першу книгу для дітей «Кажан Жан»

Телеканал СТБ

Відома телеведуча Ольга Фреймут представила свою першу дитячу книгу «Кажан Жан». Сюжет Ольга придумала під час подорожі Італією, а записала його в айфон дорогою з Риму до Сорренто. Про те, як створювався твір, ведуча розповіла на прес-конференції.4C2A1333-LR_mine-bw«Мене часто запитують, як виховувати дітей, а я відповідаю, що їх потрібно просто любити. «Кажан Жан» – моя перша «методичка» по вихованню дітей і дорослих. Коли говорять «не можна», це часто означає «варто». Дитячі комплекси руйнують дорослих, їх кар’єри і можливості. Кажан Жан і його сестри вчать, як вчасно схаменутися і встигнути стати собою», – розповіла Ольга.

На підтримку «Кажана Жана» сім’я телеведучої вперше знялася у фотосесії в повному складі.avatar_1633_maxІлюстрації до історії про Кажана Жана зробив друг Ольги Фреймут, відомий художник Кость Лавро.

До слова, крім книги Ольга презентувала ще й власне видання Snowdrop. Під його опікою Фреймут планує публікувати всі свої книги, а також видавати іншу літературу – наприклад, творіння незаслужено забутих українських письменниць.

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