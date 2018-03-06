Ольга Фреймут презентувала свою першу книгу для дітей «Кажан Жан»

Відома телеведуча Ольга Фреймут представила свою першу дитячу книгу «Кажан Жан». Сюжет Ольга придумала під час подорожі Італією, а записала його в айфон дорогою з Риму до Сорренто. Про те, як створювався твір, ведуча розповіла на прес-конференції. «Мене часто запитують, як виховувати дітей, а я відповідаю, що їх потрібно просто любити. «Кажан Жан» – моя перша «методичка» по вихованню дітей і дорослих. Коли говорять «не можна», це часто означає «варто». Дитячі комплекси руйнують дорослих, їх кар’єри і можливості. Кажан Жан і його сестри вчать, як вчасно схаменутися і встигнути стати собою», – розповіла Ольга.

На підтримку «Кажана Жана» сім’я телеведучої вперше знялася у фотосесії в повному складі. Ілюстрації до історії про Кажана Жана зробив друг Ольги Фреймут, відомий художник Кость Лавро.

До слова, крім книги Ольга презентувала ще й власне видання Snowdrop. Під його опікою Фреймут планує публікувати всі свої книги, а також видавати іншу літературу – наприклад, творіння незаслужено забутих українських письменниць.

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