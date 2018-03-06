Завтра, 7 березня, у 6 випуску «МастерШеф» підлітки перетворять знімальний майданчик на справжній танцпол. А судді оголосять легендарну кухню закритою! Що ж це буде — дискотека чи танцювальний батл — дізнаємося вже цієї середи!

Ектор Хіменес-Браво зробить шокуючу заяву: кухня «МастерШеф» закривається! Але цей крок здається передчасним, адже підлітки ще не досягли високого рівня у кулінарії. Що задумали судді та чому після цього підлітки почнуть танцювати — дізнаємося вже завтра о 20:00!

У 6 випуску «МастерШеф» Танюша Куриленко розкриє свій секрет успіху: на її погляд, потрібно бути налаштованим на роботу «до останньої секундочки». А ми радимо вам подивитися захопливий 6 випуск «МастерШеф» «до останньої секундочки» — буде весело!

У середу на кухні «МастерШеф» підлітки знову насилу зможуть вимовити складний кулінарний термін. Вся справа в тому, що Ектор попросить приготувати качину грудку з таким інгредієнтом, назву якого ніхто не може повторити! Що ж це буде — дивіться у 6 випуску «МастерШеф».

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