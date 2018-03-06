Євробачення-2018: букмекери зробили ставки на переможця

Тільки половина країн-учасниць представили свої конкурсні композиції, а букмекери вже зробили ставки на переможця Євробачення-2018. На офіційному сайті конкурсу вже з’явилися перші оцінки. За прогнозами, перемогу може здобути представниця Естонії Еліна Нечаєва з піснею «La Forza».



На другому місці Болгарія, щоправда, країна ще не визначилася з представником. Можливо, високі оцінки букмекерів – це відгомін торішнього успіху Крістіана Костова. На третьому місці Міколас Джозеф із Чехії з піснею «Lie to Me». Цей хлопець непогано запалив на першому півфіналі українського Національного відбору, будучи зірковим гостем.



Представник України – MELOVIN – поки на 23 позиції. Але, варто зазначити, що у нашого виконавця майже півмільйона переглядів на офіційному youtube-каналі Євробачення-2018, більше тільки у чеха Міколаса Джозефа.



На сьогоднішній день у топ-10 увійшли такі країни: Естонія, Болгарія, Чехія, Іспанія, Австралія, Швеція, Фінляндія, Росія, Нідерланди та Німеччина.

Нагадаємо, що пісенний конкурс Євробачення-2018 пройде в столиці Португалії – Лісабоні. Перший півфінал відбудеться 8, другий – 10, а фінал конкурсу – 12 травня.

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