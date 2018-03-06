Сьогодні, 6 березня, у випуску 6 шоу «Давай поговоримо про секс»-4 ви дізнаєтеся все про відкритий шлюб. Експерти детально розкажуть, чи варто піддаватися на шантаж чоловіка, який, погрожуючи розлученням, вимагає дозволити займатися сексом з іншими жінками? І що краще – звичайна зрада або «відкритий шлюб»?



На проект «Давай поговоримо про секс»-4 звернулася пара з Києва. Анна та Павло в офіційному шлюбі близько трьох років. Через півтора року сімейних стосунків Павло попросив у дружини дозволу зраджувати їй, мотивуючи це тим, що зберігати вірність все життя він все одно не зможе. Анна так сильно боялася, що чоловік таємно заведе коханку, або, що ще гірше, піде до іншої, що погодилася жити в так званому «відкритому шлюбі». Павло кілька разів скористався дозволом дружини «сходити наліво» і потім у всіх подробицях розповів про це Анні. Але відвертість чоловіка не принесла героїні полегшення, навпаки, ревнощі і страх втратити коханого довели її до повного нервового виснаження. Дівчина вимагає від чоловіка повернутися до нормальних моногамних стосунків, але Павло відмовляється. Він упевнений, що всі чоловіки полігамні за своєю природою, і він вчинив правильно, запропонувавши своїй дружині «відкритий шлюб», так як це єдиний спосіб зберегти їхні відносини.

Чи зможе Анна переконати чоловіка, що «відкритий шлюб», в якому один або обидва партнери мають «ліцензію на зраду», приречений на крах? Чи усвідомлює Павло, що своїми походами «наліво» він не тільки завдає непоправної шкоди здоров’ю дружини, але і ставить хрест на їхній загальної мрії завести дитину? А також: які шокуючі відкриття змусили обох наших героїв кілька разів в паніці і сльозах вибігати зі студії?

А також – як небажання чоловіка контролювати свої статеві інстинкти може поставити під загрозу життя жінки?

До студії прийде герой в масці, якому приносить задоволення спостерігати за тим, як його дружина займається сексом з іншими партнерами. І майстер-клас від гінеколога Вікторії Сосніної: як правильно користуватися жіночим презервативом, щоб оральні ласки були безпечні для обох партнерів і приносили при цьому максимум задоволення!

Дивіться відверте шоу «Давай поговоримо про секс»-4 випуск «Ліцензія на зраду» 6 березня о 22:40!