«Наречена для тата»: інтриги у випуску 6

Уже завтра, 06.03.2018, глядачі побачать 6 випуск сімейного реаліті-шоу «Наречена для тата». Чи зможуть помиритися Людмила й Павло? Як будуть розвиватися стосунки у Тані та Юри? І чим Михайло шокує Юлю? Читайте подробиці.

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У випуску 6 «Наречена для тата» від 06.03.2018 приготуйтеся побачити наступне.

Юра познайомиться з подругами Тані. Дівчат схвилює новина про переїзд Тані з міста в село. Але чи є це проблемою для самої Тані? Як у пари будуть розвиватися стосунки далі?

У випуску 5 Віка запропонувала Марату зібрати його та її друзів на звану вечерю. Чоловікові сподобалася ця ідея, і пара одразу ж взялася за її реалізацію. Як пройде вечірка, дивіться у випуску 6 «Наречена для тата»!

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Люда й Павло ніяк не можуть помиритися. Що ж заважає парі знайти спільну мову?

Юля не зможе зробити Зої сукню для шкільного свята, що дуже засмутить дівчинку. У якому ж вбранні Зоя прийде в школу? І чим Михайло шокує Юлю? Дивіться у випуску!

Через дітей Ангеліні й Антону важко будувати стосунки. У пари майже не залишається часу побути наодинці. Коли ж їм все-таки випаде така нагода, трапиться дещо непередбачене.

Дивіться 6 випуск «Наречена для тата» вже завтра, 06.03.2018, о 20:00 на телеканалі СТБ!