Вже кілька сезонів модниці віддають перевагу речам в стилі oversize. Комусь вони можуть здатися громіздкими, але якщо правильно підібрати такий предмет гардероба, то він підкреслить вашу витонченість і приховає те, що хотілося б. Сьогодні поговоримо про сорочку бойфренда. По-перше, це стильно, по-друге, сексуально, а найголовніше – дуже зручно! Як і з чим носити сорочку бойфренда – читайте в матеріалі.

Сорочка + бомбер

У цьому сезоні бомбер також у пошані. Він добре розбавить ваш повсякденний look і додасть ексклюзивності образу. Добре виглядатиме в модному золотому, оливковому кольорах в поєднанні з білою чоловічою сорочкою.

Сорочка + брюки

Якщо ви любителька вишуканих образів, то наступний look саме для вас. Класичні брюки в чоловічому стилі та біла сорочка – ідеальне поєднання як для походу в ресторан, так і для роботи.

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Сорочка + шкіряні штани

Додайте трохи рок-н-ролу – замініть класичні брюки на шкіряні й у такому вигляді можете сміливо вирушати на концерт улюбленого рок-гурту або на вечірку. Щоб образ здавався завершеним, білу сорочку можна розбавити красивою чорної брошкою і черевиками на високих підборах.

Сорочка + спідниця з високою талією

Спідниця з високою талією вже кілька сезонів не сходить з подіумів модних показів. Поєднання сорочки бойфренда та спідниці зробить ваш образ дорогим і підкреслить всі принади.

Сорочка + аксесуари

Не забувайте додавати аксесуари. Це можуть бути об’ємні кольє або сережки. Зараз дуже модні сережки-пензлики в яскравих кольорах: червоний, електро-синій, смарагдовий. Можна також підкреслити талію чорним товстим шкіряним ременем.

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