«Слідство ведуть екстрасенси»: гості з потойбічного світу тримають у страху мати п’ятьох дітей

5 березня 2018 року глядачі телеканалу СТБ побачать черговий випуск програми «Слідство ведуть екстрасенси». Цього разу ясновидцям доведеться з’ясувати, яка сила переслідує п’ятьох дітей одинокої матері.

29-річна Ірина Дячук, яка все своє життя живе в селі Велике Вінницької області, нещодавно стала матір’ю-одиначкою. Її коханий чоловік Богдан помер, і вона залишилася одна з п’ятьма дітьми на руках… Після загибелі батька малюків почали переслідувати гості з потойбічного світу.

Першими присутність чогось містичного відчули сини Ірини, які розповіли про те, що бачать якісь тіні. Жінка списала розповіді хлопців на бурхливу дитячу фантазію. Але незабаром почула схожу історію від дочки Кароліни. По-справжньому переживати Ірина почала, коли темні сили від залякувань перейшли до справжніх нападів.

Якось вночі жінка почула страшний крик її дворічної доньки Маргарити, а коли зайшла до неї в кімнату, побачила, як дівчинка, дивлячись в одну точку, відбивалася від чогось невидимого! Вже вранці Маргарита з високою температурою опинилася в лікарні. Поки лікарі боролися з жаром дівчинки, в лікарню один за одним почали потрапляти інші діти вдови. З переломами рук і ніг, розсіченими обличчями! Діти в один голос говорять, що їх штовхає щось невидиме, вони падають і травмуються. Тим, як часто малюки Ірини опиняються в лікарні, шоковані навіть медики…

Допомогти врятувати дітлахів погодилися найсильніша ясновидиця Естонії Ілона Калдре та заклинатель часу з Вірменії Сурен Джулакян.

Над наймолодшою ​​донькою Ірини, Маргаритою, екстрасенси побачать дивну мітку, яка виглядає як випалене клеймо! Але як ця мітка пов’язана з хресним батьком дівчинки? Чому він спить з бабусею Маргарити і як до цього ставиться його дружина?

Під час розслідування в Сурена Джулакяна вселиться дух покійного чоловіка Ірини. І нападе на нещасну вдову! За що покійний Богдан готовий вбити свою дружину? Чому він повісився? І чому Ірина приховала, що її рідний брат теж помер у петлі?

Ясновидці з’ясують, що чоловіки накоїли перед смертю! Яку страшну таємницю забрали в могилу?! Як з їхньою загибеллю і загрозами для дітей пов’язаний загадковий колодязь? Чому місцеві жителі його бояться і обходять десятою дорогою? Дивіться вже в понеділок о 20:00 на СТБ.

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