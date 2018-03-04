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Телеканал СТБ / «Слідство ведуть екстрасенси»: дар чи прокляття

«Слідство ведуть екстрасенси»: дар чи прокляття

Телеканал СТБ

5 березня о 21:00 глядачі телеканалу СТБ стануть свідками шокуючого розслідування. Експерти проекту «Слідство ведуть екстрасенси» спробують з’ясувати, яка невідома сутність душить красиву дівчину та залишає на її спині пентаграму.

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До екстрасенсів звернулася 19-річна Ольга з міста Миколаїв. Як і всі дівчата, вона мріє створити сім’ю та народити дитину. Ось тільки навряд чи ці мрії збудуться, адже ночами Оля прокидається від того, що її душить щось невидиме і залишає на тілі красуні синці.

Мати Олі, Світлана, медик за фахом, згадує, як одного разу прокинулася серед ночі від пронизливого крику доньки. Дівчина не могла стримати сліз від пекельного болю в спині. А коли мати заглянула під нічну сорочку жахнулася. На тілі Олі – від лопаток до попереку – проступила пентаграма.

Через тиждень дивний малюнок зник, але раніше здорова дівчина стала часто та сильно хворіти, останні півроку вона постійно опиняється на лікарняному ліжку. Все повторюється за одним сценарієм: вночі паранормальні явища, вранці швидка. Від відчаю та страху мати Ольги зверталася до місцевих ясновидців, але ті виганяли її ніби прокажену. А коли Світлана сіла писати лист у програму «Слідство ведуть екстрасенси» її паралізувало! Жінка впевнена: це сталося тому, що вона хотіла допомогти доньці!

Рятувати Олю відправляться фіналістка 14-го сезону «Битви екстрасенсів» Софія Литвинова та переможець 16-го сезону проекту Сурен Джулакян. Однак в останній момент до них долучиться чорна відьма Ольга Волошина! Звідки вона дізналася про проблему Олі незрозуміло! Ясно одне: відьма веде якусь подвійну гру! Адже протягом усього розслідування Волошина здійснювала дивні телефонні дзвінки та доповідала комусь про все, що відбувається!

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А в житті дівчини Олі дійсно повно чортівні! Екстрасенси зірвуть підлогу в приватному будинку її батьків! У хід підуть ломи та лопати! Те, що ясновидці виявлять під дошками та шаром землі, дійсно шокує!

Екстрасенси з’ясують, що пентаграма, яка з’являлася на спині дівчини, якась печатка зла, а кожен її промінь несе в собі певний гріх. Ці гріхи і вбивають Олю!

Ось тільки хто помістив фотографію дівчини в центр гріховної пентаграми? Яке відношення до справи мають домагання її рідного батька? Чому хрещена Олі переспала з її татом і збожеволіла? І чого насправді хоче некромант Ольга Волошина від невинної, на перший погляд, дівчини Олі? Дивіться в понеділок, 6 лютого, о 21:00 на СТБ.

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