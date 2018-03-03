«Один за всіх»-11: що чекає на глядачів у п’ятому випуску

Вже завтра, 4 березня, на телеканалі СТБ можна буде подивитися 5 випуск гостросоціального проекту «Один за всіх». Героїня епізоду, 43-річна Ляна, зізнається, що цей рік був найскладнішим в її житті. Адже минулої зими колишній чоловік вкрав їхнього 8-річного сина. Подружжя познайомилося і проживало в сонячній Іспанії, але через 3 роки після народження маленького Андреу шлюб розпався. Жінка зверталася до суду і робила міжнародний запит, щоб їй повернули дитину. Але батько продовжує ховати сина. Відповідаючи на питання Дмитра Карпачова і експертів програми, колишні закохані нарешті розберуться, хто з них повинен виховувати хлопчика.

Незабаром після розлучення Андрій, екс-чоловік Ляни, повернувся в Україну. Через деякий час жінка вирішила показати батьківщину сину, який народився і дорослішав у Барселоні. Під час їхнього візиту в Україну мама Андреу зустрілася з родичами колишнього чоловіка. Бабуся хлопчика поскаржилася, що дуже сумує за онуком і хоче, аби той хоча б ніч погостював у них. Нічого не підозрюючи, Ляна погодилася. Але, як виявилося, повертати їй сина ніхто не збирався.

Звинувачений у крадіжці дитини вважає, що діє в інтересах хлопчика. За його словами, колишня дружина била Андреу, морила голодом і не приділяла належної уваги. Крім того, Андрій впевнений, що Ляна психічно неврівноважена, про що свідчить відео, викладене жінкою в соцмережі. На ньому вона голосно лається і сокиркою для м’яса рубає дитячі речі.

Що викликало таку агресивну поведінку з боку жінки? Чому дитина перестала називати її мамою? Про що розповість нинішня кохана Андрія?

Не пропустіть 5 випуск «Один за всіх» вже завтра о 21:00 на телеканалі СТБ!

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