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Телеканал СТБ / «Вечір з Наталею Гаріповою»: хто стане гостем випуску 1
Завтра, 3 березня о 21:30, ви побачите випуск 1 шоу «Вечір з Наталею Гаріповою» – першого гумористичного проекту на телеканалі СТБ. Гостем випуску стане один з найбільш затребуваних артистів України, феномен естради і найпривабливіший суддя «Х-фактор»-8 – Олег Винник.
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Уже завтра, 3 березня, у випуску 1 шоу «Вечір з Наталею Гаріповою» глядачі побачать, як
ведуча буде жартувати і сміятися разом з Олегом Винником. Як зізнавалася сама Наталя Гаріпова, артист її дуже здивував. Його реакції на конкурси та розіграші не очікувала навіть знімальна група проекту. За підколи на свою адресу Олег Винник помститься ведучій. Але і це далеко не всі сюрпризи, які потішать глядачів.
Що ж приготувала ведуча для Олега Винника – дивіться 3 березня о 21:30 у випуску 1 шоу «Вечір з Наталею Гаріповою»!