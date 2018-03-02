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Телеканал СТБ / «Слідство ведуть екстрасенси»: село мерців

«Слідство ведуть екстрасенси»: село мерців

Телеканал СТБ

4 березня глядачі телеканалу СТБ побачать черговий прем’єрний випуск програми «Слідство ведуть екстрасенси». Цього разу ясновидці вирушать до села Таужне Кіровоградської області, щоб розкрити таємницю загадкових смертей найкращих друзів.

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У жіночною та красивої Поліни Паламарчук, яка мешкає в Херсоні, зовсім нежіноча професія – вона машиніст портового крана. Щодня їй доводиться працювати на висоті тридцяти п’яти метрів. З такою роботою, здавалося б, її вже нічим не налякати. Але останнім часом їй по-справжньому страшно…

Поліна впевнена: вона ось-ось може померти! Адже з компанії її найкращих друзів із села Таужне, де дівчина народилася та виросла, в живих залишилася тільки вона. Всі її друзі в молодому віці один за одним загинули не своєю смертю. Перший помер в 21 рік, останній – в 36.

Відразу після загибелі останнього друга Поліні почали снитися кошмари, в яких її уві сні намагається задушити якийсь чоловік у чорному. Але найстрашніше: жінка вже не один раз опинялася за крок до смерті. Спершу вона дивом уникла жахливого ДТП, а потім ледь не потонула, незважаючи на те, що вміє плавати… Жінка стверджує: судом у неї не було, вирів у тому місці також немає… Тоді її вдалося врятувати, проте ще момент і вона б задихнулася…

Дивним був і той факт, що всі найкращі друзі жінки померли від задухи. Один позбавив себе життя через повішення. Другому в аварії відбило легені. Двоє потонули. Поліну чорний силует теж душить. Тому жінка вважає, що їхні смерті якось пов’язані із загрозою її життю.

Допомогти жінці спробують одні з найсильніших експертів проекту «Слідство ведуть екстрасенси»: ясновидиця Олена Курилова та чорна відьма Ярослава Федорова.

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Приїхавши на місце розслідування, ясновидці з’ясують жахливі факти. Виявляється, проблема ще глобальніша, ніж здавалася на перший погляд. З життя йдуть не тільки друзі Поліни… За словами місцевих жителів, за кілька десятків років на одній з вулиць не своєю смертю померло понад сотню молодих людей. Але що за сила забрала їх на той світ, а зараз загрожує життю Поліни?

Під час роботи дух чоловіка в чорному привів Ярославу Федорову до палаючого будинку… І хоча пожежу вдалося загасити, перед екстрасенсами постало нове запитання: сутність чоловіка заманила ясновидицю в пастку чи, навпаки, хотіла допомогти та підказати? За словами екстрасенсів, будинок загорівся з вини якоїсь темної сили…

Чий дух бачать екстрасенси? Чи справді він причетний до масової загибелі молодих людей у цьому селі? Чому по приїзду на місце розслідування ясновидці почули церковний дзвін і відчули запах цвілі? І чи вдасться їм зупинити невідому силу, що забирає на той світ місцевих жителів, – дізнайтеся у неділю о 19:00 на СТБ!

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