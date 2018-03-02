Хоча зимові холоди тривають, у календарі – весна. Особливо цьому радіють школярі, адже на них чекають канікули. Скільки триватимуть весняні канікули 2018 у школярів в Україні? Читайте в нашому матеріалі!

Читайте також: Вихідні в лютому 2018 в Україні: скільки відпочиватимуть українці

Щороку всі українські школярі з нетерпінням чекають кінець березня, а разом із ним – весняні канікули. Міністерство освіти, в свою чергу, неодмінно ділиться рекомендаціями стосовно дат їх тривалості в українських школах.

Весняні канікули 2018 традиційно триватимуть один тиждень – з 26 березня по 1 квітня.

До речі, лише за п’ять днів після весняних канікул почнуться великодні свята, а з ними і додатковий вихідний – 9 квітня.

Читайте також: Коли Україна переводить годинники на літній час у 2018 році

Підготуйтеся до весняних канікул 2018 заздалегідь, щоб провести більше часу зі своїм чадом!