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Телеканал СТБ / Що подарувати подрузі на 8 березня

Що подарувати подрузі на 8 березня

Телеканал СТБ

Зовсім скоро ми зустрінемо святковий жіночий день 8 березня. Якщо ви ще не встигли підготувати подарунки близьким вам подругам варто поквапитися, а ми поділимося з вами оригінальними ідеями.

подарок подруге на 8 марта 2018

Сертифікат – це універсальний подарунок, адже подруга сама визначає, коли і як його використовувати. Відштовхуючись від уподобань близької вам людини, подумайте, що отримати їй буде приємніше за все: подарунок-враження, сертифікат на косметичні послуги (на які ви легко можете вирушити разом), придбання товарів, навчання чому-небудь тощо.

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Також приємними стануть і подарунки за інтересами. Якщо ваша подруга захоплюється спортом –  придивіться до інвентарю, необхідним аксесуарам і корисним дрібницям, якщо її хобі – малювання, актуальними будуть відповідні аксесуари (пензлі, полотно, фарби, красивий фартух) тощо. Такий подарунок точно буде оцінений.

Подарунки за інтересами точно потішать вашу подругу на 8 березня!

Подарунки за інтересами точно потішать вашу подругу на 8 березня!

Практично кожну дівчину порадує нова косметика. Що саме? Залежить від вашого бюджету і вподобань подруги: новий олівець або весняна помада, красиві тіні або засіб для зняття макіяжу – цей подарунок точно знадобиться.

Аксесуари також знайдуть місце у жіночому арсеналі: красивий шарф, оригінальний гаманець, каблучка або сережки, заколочки, резинки і подібне.

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Не забувайте, що квіти та солодощі подобаються практично кожній дівчині. Її улюблені цукерки точно піднімуть настрій, а квіти нагадають про прихід весни.

Пам'ятайте, що квіти та солодощі можуть дарувати не тільки чоловіки!

Пам’ятайте, що квіти та солодощі можуть дарувати не тільки чоловіки!

Подумайте, що буде приємно отримати від вас саме цій людині, і 8 березня запам’ятається вашій подрузі і вам тільки з кращого боку!

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