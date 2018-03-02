Зовсім скоро ми зустрінемо святковий жіночий день – 8 березня. Якщо ви ще не встигли підготувати подарунки близьким вам подругам – варто поквапитися, а ми поділимося з вами оригінальними ідеями.

Сертифікат – це універсальний подарунок, адже подруга сама визначає, коли і як його використовувати. Відштовхуючись від уподобань близької вам людини, подумайте, що отримати їй буде приємніше за все: подарунок-враження, сертифікат на косметичні послуги (на які ви легко можете вирушити разом), придбання товарів, навчання чому-небудь тощо.

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Також приємними стануть і подарунки за інтересами. Якщо ваша подруга захоплюється спортом – придивіться до інвентарю, необхідним аксесуарам і корисним дрібницям, якщо її хобі – малювання, актуальними будуть відповідні аксесуари (пензлі, полотно, фарби, красивий фартух) тощо. Такий подарунок точно буде оцінений.

Практично кожну дівчину порадує нова косметика. Що саме? Залежить від вашого бюджету і вподобань подруги: новий олівець або весняна помада, красиві тіні або засіб для зняття макіяжу – цей подарунок точно знадобиться.

Аксесуари також знайдуть місце у жіночому арсеналі: красивий шарф, оригінальний гаманець, каблучка або сережки, заколочки, резинки і подібне.

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Не забувайте, що квіти та солодощі подобаються практично кожній дівчині. Її улюблені цукерки точно піднімуть настрій, а квіти нагадають про прихід весни.

Подумайте, що буде приємно отримати від вас саме цій людині, і 8 березня запам’ятається вашій подрузі і вам тільки з кращого боку!