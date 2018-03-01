У перший день весни учасник Нацвідбору на Євробачення-2018 та фіналіст вокального шоу «Х-Фактор»-7 гурт Mountain Breeze потішив шанувальників дебютним відео на ліричну пісню «I See You».

«Ця пісня повністю розкриває наш внутрішній стан. Саме тому хотілося, щоб відео вийшло максимально простим і зрозумілим. Щоб кожен глядач, подивившись нам в очі, зміг зрозуміти і відчути, про що ми співаємо», – поділився Олександр Біляк, фронтмен Mountain Breeze.

Головними героями історії «I See You» стали самі музиканти. Щоб сповна розкрити всю глибину композиції, учасники гурту Mountain Breeze вирішили не відволікати глядача яскравою картинкою і складними сюжетами.

Зйомки кліпу проходили в Києві, в одному із залів знаменитого Шоколадного будиночка. Шанувальники, які дивилися другий півфінал Національного відбору, помітять схожість інтер’єру у відео з декораціями під час виступу Mountain Breeze.

В їхньому дебютному відео немає нічого зайвого: затишна світла обстановка, відкриті погляди музикантів і зворушливе виконання.



Тепла, повна світлої меланхолії композиція «I See You» увійде до дебютного студійного альбому гурту, реліз якого запланований на цю весну.

Дивіться кліп Mountain Breeze на пісню «I SEE YOU» просто зараз!