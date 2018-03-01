Який манікюр зробити на 8 Березня? Якими модними тенденціями в манікюрі здивує весна 2018 року? І які кольори вибрати у весняному сезоні? Про це та багато іншого в нашому матеріалі. Дивіться фотодобірку — ідеї манікюру до 8 Березня.

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У минулих сезонах модні тенденції в манікюрі диктували натуральність і природність. Зараз все змінилося. Дизайнери віддали перевагу великій кількості стразів, складним візерункам, яскравим кольорам і поєднанню різних видів манікюру в одному дизайні. Наприклад, The Blonds і Philipp Plein на своїх показах використовували накладні пластини, а Libertine прикрасили кінчики нігтів шпильками зі стразами.

Ще одне нововведення — «логоманія». Тепер демонстрація логотипу улюбленого бренду не вважається поганим тоном! Так зробили на показах Monse і Helmut Lang. Іншим модним рішенням вважаються будь-які слова чи фрази на нігтях, які для вас важливі. Цікавим варіантом в манікюрі є хештег.

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Які ще тренди актуальні в манікюрі сезону весна-2018 та який дизайн вибрати на 8 Березня? Пропонуємо вам фотодобірку найцікавіших весняних варіантів.

Манікюр в ультрафіолетовій колірній гамі

Ультрафіолет — головний колір 2018 року за версією Pantone. Зробіть модний манікюр до 8 Березня у відтінках з цієї колірної гами. Добре виглядають як однотонні варіанти, так і дизайни з розписом.

Квітковий манікюр у техніці стемпінг

Зробити швидко й акуратно манікюр з візерунком допоможе стемпінг. У цій техніці малюнок переноситься на нігті за допомогою штампа. Варіантів трафаретів для стемпінгу існує безліч. У манікюрі до 8 Березня рекомендуємо звернути увагу на квіткові мотиви.

Весняний манікюр в блакитних пастельних відтінках

Цей манікюр поєднує в собі ніжність і елегантність. Комбінуйте різні відтінки, додавайте візерунки, експериментуйте з формою — одним словом, створюйте все, що вам подобається. Ось кілька варіантів стильного ніжно-блакитного манікюру.

Візерунки в манікюрі до 8 Березня

Яскраві нестандартні візерунки — ще одне модне рішення в манікюрі на 8 Березня. Вони будуть доречні як у матовому, так і в глянцевому варіанті манікюру.

Стрази як модне рішення

Відомі світові дизайнери кричать: більше стразів! Ми ж пропонуємо акуратний та ніжний варіант такого манікюру.

Однотонна класика

Цей тренд ніколи не вийде з моди. Якщо не любите експериментувати, зробіть однотонний манікюр у нюдовій або пастельній колірній гамі.

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