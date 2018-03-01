Куди піти 8 березня в Києві: афіша заходів

У Міжнародний жіночий день, 8 Березня, кожній дівчинці, дівчині та жінці хочеться відчувати себе особливою. Подарувати це відчуття можуть рідні та близькі. Але як відзначити свято оригінально і по-весняному тепло? У редакції stb.ua є ідеї! Читайте в нашому матеріалі, куди сходити 8 березня, щоб день пройшов незабутньо.

Ladies Run 2018

Маріїнський парк, 10:00–13:00

Організатори забігу на 5 км в одному з наймальовничіших місць Києва пропонують зустріти весну яскраво і з користю! Брати участь можуть не лише представниці прекрасної половини, а й їхні мужні захисники: їм пропонують пробігти в цей святковий день на честь своїх коханих жінок. І, звичайно, 8 Березня не обійдеться без сюрпризів для чарівних дам. На фініші кожну учасницю чекатиме стильний подарунок – дизайнерська срібна прикраса, створена на спеціальне замовлення. Чоловіки, які беруть участь у забігу, отримають таку ж винагороду, що дасть змогу порадувати кохану, сестру чи маму. Реєструватися на найкрасивіший забіг року потрібно заздалегідь.

Ціна: від 250 грн.

Читайте також: Чи буде вихідний 8 березня 2018 в Україні

100 хвилин кохання. Найкращі короткометражки

Кінотеатр «Кінопанорама» (вул. Шота Руставелі, 19), 17:00 і 19:00

Любов може бути різною. Пристрасна, перша, ніжна, єдина, цілюща, нерозділена, але завжди – перемагаюча. Якщо ви хочете зробити своє свято романтичним, провести його зі своєю другою половинкою або ж просто в компанії подруг насолодитися зворушливими і добрими короткометражками, вирушайте на «100 хвилин кохання». Квитки можна купити онлайн або в касі кінотеатру.

Ціна: 80–90 грн.

8 Березня в ТРЦ «Lavina»

Вул. Берковецька, 6Д

Протягом усього дня на гостей найбільшого торгово-розважального центру чекають всілякі сюрпризи, конкурси, розіграш коштовностей, виступи артистів і, звичайно, знижки в понад 300 магазинах! Крім того, цікаво і драйвово провести час дозволять атракціони, кінотеатр і величезний фудкорт. Нудьгувати не доведеться нікому з членів сім’ї. До речі, хедлайнером свята стане рок-гурт «СКАЙ». Вхід вільний.

Дегустація крафтових палінок із Закарпаття

Літпаб «Крапка Кома» (вул. Володимира Антоновича, 14), 16:00–19:00

Родом палінка з Угорщини – це фруктовий бренді, який готують на основі винограду, груш, абрикос, слив або яблук. Скористатися спеціальною пропозицією і спробувати 7 видів ароматного хмільного напою можна в літпабі «Крапка Кома». В рамках дегустації до кожної палінки подадуть апетитну страву, яка ідеально поєднується саме з цим видом фруктового дистиляту. Так, до сливовиці гостям запропонують свинину, томлену з чорносливом у стауті, до грушівки – шовдарь зі свіжої грушею, а до яфинівки – кров’янку з цибулевим конфітюром. Захід пройде під керівництвом відомого фудблогера і експерта з гастрономічному туризму.

Ціна: 488 грн.

Свято весни у «Феофанії»

Парк «Феофанія» (вул. Академіка Лебедєва, 37), з 12:00

Розваги для дітей, концерт під відкритим небом, фотозони і різноманітні частування – такою буде програма 8 березня в парку – пам’ятці садового мистецтва. Велика територія «Феофанії» поєднує в собі нерукотворні шедеври первозданної природи і сучасний ландшафтний дизайн на фоні величного Свято-Пантелеймонівського собору.

Ціна: 20 грн.

Girls Night Out!

Фотостудія InLight Studio (вул. Козацька, 122), 19:00–22:00

Організатори проекту вирішили взяти на себе всі клопоти тих, хто хоче відзначити улюблене свято весни незвично і насичено. Вам не доведеться хвилюватися ні про що, адже все вже продумано і підготовлено! Ведучий і запальний DJ не дадуть занудьгувати поки гості дівич-вечора будуть спілкуватися, танцювати, пити ігристе разом зі смачними закусками, а головне – приміряти нові образи в beauty-зоні. Кожній учасниці візажист підбере макіяж, а стиліст-перукар – модну укладку, після чого на вас чекатиме фотограф. Попередня реєстрація обов’язкова.

Ціна: від 600 грн.

Читайте також: Православна Пасха 2018: дата святкування в Україні