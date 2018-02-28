Ведуча «ВІКНА-новини» Юлія Янчар у своєму блозі поділилася враженнями від Нацвідбору на Євробачення-2018 та виступів фіналістів. Детальніше — в нашому матеріалі.

Юлія Янчар написала у своєму блозі, що Національний відбір України на Євробачення перетворився на шоу світового рівня.

«Квиток до Лісабона гаряче розігрувався на сцені із водою, пір’ям, полум’ям і запальними танцями. Таке враження, що цьогорічні фіналісти, які як ніколи відрізнялися потужним вокалом, крім самого співу були ладні задіяти все на світі, тільки б вирвати перемогу», — зазначила ведуча.

На її думку, TAYANNA і MELOVIN вже два роки поспіль є лідерами шоу, проте цього разу співачці все ж не вдалося перевершити свого конкурента.

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«Ні запальна пісня про слов’янську богиню кохання, ні танці, ні скандал довкола бездоганного виконання співачки не змогли перевершити шоу з палаючим на висоті 3-х метрів роялем і граючого за ним 20-річного виконавця з Одеси. Максимальну кількість балів TAYANNA отримала від професійного журі. Та MELOVIN завдяки своїй армії прихильників, яких він сам називає «меловінатори», отримує максимум від глядачів. Ось і розв’язка – Україну представлятиме саме він», — написала Янчар.

Також вона зауважила, що цьогорічний конкурс продемонстрував високий рівень, гідний Європи.

«Я була на багатьох концертах західних виконавців. І те, що я побачила під час фіналу, – це, безумовно, рівень. В першу чергу – організаційний і режисерський. Кожна деталь від декорації до костюма була продумана до найменших дрібниць», — підсумувала Юлія.