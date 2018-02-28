Уже завтра, 1 березня, в ефір вийде 5 випуск проекту, що дарує надію і рятує життя, – «Я соромлюсь свого тіла». У новому епізоді глядачі дізнаються, з якими перепонами на шляху до здоров’я стикнулися минулорічні пацієнти, а також побачать ще більш вражаючі нові історії. Крім того, лікарі проведуть цікаві експерименти, в ході яких відкриють власний салон краси, а також вирушать на модний показ із непристойним аксесуаром. Детальніше – в матеріалі.

Першим на прийом до Валерія Ославського вирушить Ілля Пустовий. Позитивний та емоційний хлопець народився з деформацією носа. Декілька років тому йому вже робили операцію, але шви постійно розходились і, врешті-решт, імплант, що не прижився, довелося видалити. Ілля сподівається, що лікарі проекту допоможуть йому більше не соромитися своєї зовнішності.

Стати красивішою і мати змогу нормально їсти мріє й Любов Красуляк, інша пацієнтка, знайома глядачам ще з минулого сезону. Проте, перш ніж почати відновлення зубів, жінці доведеться побороти страх усього її життя – стоматологів.

Вразить до глибини душі історія наймолодшого героя епізоду – Максима Дяченка. 4-річний хлопчик майже нічого не чує і не говорить. Чи зможуть фахівці визначити проблему і вирішити її?

Також розпочне прийом і Катерина Безвершенко. До неї звернеться Яна Гриценко, дівчина, яка вже багато років намагається вилікувати грибок, проте всі зусилля виявляються марними.

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Пацієнтами Людмили Шупенюк стануть Карина Рубльова – молода жінка, що майже рік тому дізналась про страшний діагноз – рак молочної залози – та вирішила не продовжувати лікування, а також Ігор Крот – чоловік із «незручною» проблемою, а саме – двосторонньою паховою грижею.

Як і зазвичай, 5 випуск «Я соромлюсь свого тіла» не обійдеться без корисних і в дечому провокаційних експериментів. Завтра лікарі з’ясовуватимуть, чому косметичні процедури можуть коштувати українцям здоров’я. Ведучі відкриють власний салон краси, де Катерина Безвершенко стане майстром манікюру, Валерій Ославський – модним перукарем, а Людмила Шупенюк буде робити татуаж брів та нарощування вій.

Другий експеримент проводитиме Валерій Ославський самотужки. Збираючись на показ fashion-дизайнера, лікар проекту прагне також бути в тренді. На світську подію Валерій прихопить епатажний реквізит – рюкзак у вигляді мошонки, у якому яєчка з різними захворюваннями. Чи достатньо «українські модники» обізнані щодо чоловічого здоров’я?

Дивіться вже завтра 5 випуск «Я соромлюсь свого тіла»-5 о 20:00 на телеканалі СТБ!

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