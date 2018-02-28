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Телеканал СТБ / Теплі колготки – це стильно: модні тенденції 2018

Теплі колготки – це стильно: модні тенденції 2018

Телеканал СТБ

У наш час дівчатам вже не потрібно мерзнути взимку в тонких капронових колготках, щоб залишатися жіночною, або огортати себе в шари громіздкого та непримітного одягу, рятуючись від морозів. Модні тренди наступного року говорять про те, що хітом цього сезону будуть колготки різних кольорів, орнаментів і фактур. Редакція сайту СТБ підготувала для вас добірку найстильніших моделей колготок сезону для зими 2018.

Багатошаровість

Комбінація чорних колготок-сіточок з яскравими шкарпетками або ж другими колготками викликає подив у багатьох дівчат. Стилісти рекомендують поєднувати однотонні колготки з кольоровими шкарпетками. А ось дві пари колгот виглядатимуть неординарно і по-своєму цікаво.photo5251663878591457373

Колготки в сіточку

Ще з давніх часів вважалося, що колготки в сіточку це ознака поганого смаку, але тим не менш вони ніколи не виходили з моди. Такі колготки будуть виглядати по-особливому гарно, тільки головне не одягати їх під коротку спідницю або ж сукню.photo5251295155649095740

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Колготки з ефектом омбре

Ефект омбре популярний не лише у перукарському мистецтві, а й у світі моди. Колготи з розтяжкою кольору гармонійно поєднуватимуться з короткими шортами, шкіряною спідницею або короткою сукнею. У класичному стилі можна підібрати модель в універсальній колірній гамі. Це плавний перехід від білого до сірого або ж від попелястого до чорного кольору.photo5251295155649095743

Квіткові принти

Принти з квітами дуже актуальні в 2018 році. Яскраві фарби на колготах подарують вам позитивні емоції в похмурі зимові дні, а можливі варіанти в теплих пастельних тонах зроблять ваш образ жіночним та ніжним.photo5251295155649095741

Колготки з імітацією панчох

Ультрамодні колготки з імітацією панчох сподобаються і сором’язливим дівчатам, і прихильницям спокусливих нарядів. Такі колготки ви можете використовувати при створенні образу на якусь вечірку або захід. Поспішайте поповнити ваш гардероб, адже такий елемент одягу підходить як для офіційно-ділового, так і для робочого образу.photo5251295155649095742

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