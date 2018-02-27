Співачка та учасниця Нацвідбору на Євробачення-2016 Тоня Матвієнко у перерві перед оголошенням результатів голосування Нацвідбору на Євробачення-2018 розповіла, що планує знову спробувати свої сили у пісенному конкурсі наступного року, та зізналася, за кого вболівала цього разу. Подробиці — в нашому матеріалі.

Тоня Матвієнко, яка в 2016 році брала участь у Нацвідборі на Євробачення, зізналася, що планує знову повернутися на сцену пісенного конкурсу вже наступного року.

«Я дуже надихнулася виступами артистів, навіть переживати стала. Чесно кажучи, мені трошки заздрісно. Знаєте, у 2016-му на Нацвідборі я себе не проявила. Для мене колосальним мінусом було те, що я співала англомовну пісню, а це мені взагалі не притаманно. Я б хотіла українською заспівати, аби своєю рідною мовою представити Україну», — зазначила співачка.

Також виконавиця розповіла, що вболіває за TAYANNA. За її словами, пісня «Леля» вразила з перших нот, і відтоді вона з донькою по кілька разів на день слухають цей трек.

«Це єдина україномовна пісня, і вона дуже драйвова. Я думаю, що композиція буде хітом на довгі роки», — підсумувала Матвієнко.

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