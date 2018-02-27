Євробачення-2018: експерт розповів про смаки європейських слухачів

Володимир Бірюков, український журналіст і ведучий спецвипуску «Кухня Євробачення», розповів нам під час перерви Нацвідбору на Євробачення-2018 про те, з чим стикаються виконавці під час конкурсу та назвав переваги українських співаків. Детальніше — в нашому матеріалі.

Володимир Бірюков, відомий журналіст і ведучий багатьох проектів, у тому числі і спецвипуску «Кухня Євробачення», який веде уже 10 років, поділився з нами своїми думками стосовно того, на що мають розраховувати артисти і з якими труднощами вони стикнуться, коли поїдуть до Лісабона.

«Під час репетицій на артистів падає колосальне навантаження, відповідальність і робота, і вони не завжди з нею справляються. Тож вони мають бути стресостійкими, готовими до каверзних запитань журналістів», — поділився Бірюков.

Також він зазначив, що в українських виконавців цього року є чимала перевага, а саме авторські пісні, які дуже полюбляє європейський слухач. На його думку, такі композиції відразу знайдуть відгук за кордоном.

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