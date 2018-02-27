Євробачення-2018: Дмитро Шуров про мову, якою варто співати пісні

Соліст гурту Рianoboy та суддя «Х-Фактора» Дмитро Шуров розповів нам у перерві перед оголошенням результатів голосування Нацвідбору на Євробачення-2018, кого вважає своїми фаворитами та якою мовою варто співати пісні на міжнародному пісенному конкурсі. Деталі — в нашому матеріалі.

Дмитро Шуров разом із дружиною Ольгою та сином Левом

Дмитро Шуров сказав, що вважає правильним їхати на Євробачення з англомовною піснею.

«Як людина, яка робить музику, вважаю, що важливо, аби люди розуміли, про що ти співаєш. Це не має значення лише у танцювальній музиці, бо там просто кайфують під ритм. Важливо співати англійською чи французькою, але можуть бути якісь елементи українською. Це теж круто. Просто потрібно, аби до людей доходила емоція та сенс пісні», — сказав співак.

Своїми фаворитами Шуров назвав відразу двох учасників: гурт The Erised і MELOVIN’а.

Насамкінець він зазначив, що в майбутньому планує розглянути участь у Нацвідборі.

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