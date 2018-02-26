Як правило День Ангела вважається другим днем ​​народження. Не завжди ці дати збігаються, але іменини є важливим святом для православного християнина. Хочете дізнатися у кого на цьому тижні іменини? Дивіться наш матеріал і ви дізнаєтеся кого будете вітати з іменинами на цьому тижні.

26 лютого

Світлана

Світлана зі слов’янського перекладається як Фотіна, Фітин, Хотина. Вона там сама дружина-самарянка, з якої розмовляв Господь біля криниці Якова. Свята Фотіна жила в Карфагені. Коли отримала оповіщення від Господа про прийдешні страждання, вона переїхала зі своїми двома синами і сестрами в Рим. Однак участі своєї вона все ж не минула. Після страшних знущань, які вона пережила з Божою допомогою, її відправили в «Золотой дом» Нерона. Там над нею знущалися, здерли шкіру та відізали руки, а потім кинули в колодязь, де вона і померла. Пізніше за Христа постраждали її два сини і сестра.

27 лютого

Кирило

Святий Кирило ще з раннього дитинства проявляв любов до науки і читання. Прагнучи до усамітнення, він віддалився на гору Олімп до свого старшого брата Мефодію, але усамітнення його тривало недовго. Обидвох братів відіслали в 857 році до місіонерської подорожі для проповіді християнства у хозар. Коли вони приїхали туди, почали розмовляти на релігійні теми з місцевими. Переконаний проповіддю святого Кирила, хозарський князь і з ним весь народ прийняли християнство. Вдячний князь хотів нагородити проповідників багатими дарами, але вони відмовилися від цього і просили князя відпустити з ними на батьківщину всіх грецьких полонених. Їхнє прохання виконали.

28 лютого

Федір

Згідно історії Феодір був воїном в мармарітском полиці. За вказівкою царя йому потрібно було приносити християн в жертву язичницьким богам. Феодор, природно, відмовився. На роздуми йому далося всього лише пару днів, під час яких він посилено молився. Після, його звинуватили і ув’язнили, де він був приречений на голодну смерть. Коли виявили, що Федір залишився живим, йому запропонували зробити жертвопринесення. Після відмови Феодора піддали тортурам — стругали його тіло залізними зубцями, але святий не відмовився від віри і продовжував сповідувати Христа. Феодора спалили на багатті. Його останки залишилися непошкодженими. Їх забрала християнка Євсевія і поховала в своєму будинку в місті Євхаїтах. Пізніше мощі святого перенесли до Константинополя.

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1 березня

Ілля

Святий Ілля Чавчавадзе народився в 1837 році в кахетинської селі Кварелі, в східній Грузії. З самого раннього віку він відрізнявся любов’ю до Бога. Це дозволило розвинутися його природним талантам, і він став чудовим поетом, письменником, дуже шанованим в освічених колах. При цьому святий Ілля залишався смиренним християнином, вірним традиціям Православної Церкви і народу. Він прославився своїми літературними творами, в яких висвітлив образ священика і доброго пастиря. Святий Ілля вважав, що релігійність поєднана з безкорисливою любов’ю до близьких і народу. Тому, він завжди у творах проявляв своє глибоке почуття справедливості і виховання до нації.

2 березня

Микола

Святий Микола народився в другій половині XVI століття в фессалійським місті Мецово. Ще з молодості він важко працював — прислужував булочника в місті Трикале. Одного разу турки хитрістю змусили його відректися від Христа. Але, коли Микола усвідомив гріх, він повернувся на батьківщину і знову став вести християнське життя.

Якось він відправився в Трікалі і наткнувся на турків. Один із них попросив взяти викуп, відповідно Микола відмовився. Після цього, вони почали кричати на нього і зчинилася метушня. Турки схопили Миколу і з побоями привели в суд. Однак судді не вдалося переконати християнина. Тоді святого побили і кинули до в’язниці, де мученик із великою радістю переносив і голод, і спрагу ..

3 березня

Віктор

Мученик Віктор вірив у Божа. За це його заарештували та змусили принести жертву богам, він відмовився. Таке ставлення імператорові не сподобалося. Той намагався перевірити Віктора на віру в богів, але він не виправдав його сподівань, тому святого віддали на муки. Він пройшов крізь усі тортури неушкодженим. Силою молитви Віктор переміг чародія, який з тих пір відмовився від чарів і став християнином. По молитві святого прозріли раптово осліпли воїни.

4 березня

Микита

Святий Микита вважається одним з великомучеників. За походженням він був готом і жив на берегах Дунаю. Також він брав участь у поширенні християнства разом із єпископом Вульфіли. Після повернення до влади язичника Атанаріха, Микиту Готського посадили під варту і піддали тортурам.

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