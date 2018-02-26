PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
Телеканал СТБ / У кого сьогодні День янгола? Список іменин в період з 26 лютого по 4 березня

У кого сьогодні День янгола? Список іменин в період з 26 лютого по 4 березня

Телеканал СТБ

Як правило День Ангела вважається другим днем ​​народження. Не завжди ці дати збігаються, але іменини є важливим святом для православного християнина. Хочете дізнатися у кого на цьому тижні іменини? Дивіться наш матеріал і ви дізнаєтеся кого будете вітати з іменинами на цьому тижні.

День янгола

26 лютого

Світлана

Світлана зі слов’янського перекладається як Фотіна, Фітин, Хотина. Вона там сама дружина-самарянка, з якої розмовляв Господь біля криниці Якова. Свята Фотіна жила в Карфагені. Коли отримала оповіщення від Господа про прийдешні страждання, вона переїхала зі своїми двома синами і сестрами в Рим. Однак участі своєї вона все ж не минула. Після страшних знущань, які вона пережила з Божою допомогою, її відправили в «Золотой дом» Нерона. Там над нею знущалися, здерли шкіру та відізали руки, а потім кинули в колодязь, де вона і померла. Пізніше за Христа постраждали її два сини і сестра.

27 лютого

Кирило

Святий Кирило ще з раннього дитинства проявляв любов до науки і читання. Прагнучи до усамітнення, він віддалився на гору Олімп до свого старшого брата Мефодію, але усамітнення його тривало недовго. Обидвох братів відіслали в 857 році до місіонерської подорожі для проповіді християнства у хозар. Коли вони приїхали туди, почали розмовляти на релігійні теми з місцевими. Переконаний проповіддю святого Кирила, хозарський князь і з ним весь народ прийняли християнство. Вдячний князь хотів нагородити проповідників багатими дарами, але вони відмовилися від цього і просили князя відпустити з ними на батьківщину всіх грецьких полонених. Їхнє прохання виконали.

28 лютого

Федір

Згідно історії Феодір був воїном в мармарітском полиці. За вказівкою царя йому потрібно було приносити християн в жертву язичницьким богам. Феодор, природно, відмовився. На роздуми йому далося всього лише пару днів, під час яких він посилено молився. Після, його звинуватили і ув’язнили, де він був приречений на голодну смерть. Коли виявили, що Федір залишився живим, йому запропонували зробити жертвопринесення. Після відмови Феодора піддали тортурам — стругали його тіло залізними зубцями, але святий не відмовився від віри і продовжував сповідувати Христа. Феодора спалили на багатті. Його останки залишилися непошкодженими. Їх забрала християнка Євсевія і поховала в своєму будинку в місті Євхаїтах. Пізніше мощі святого перенесли до Константинополя.

Читайте також: У кого сьогодні день ангела? Список іменин в період з 15 по 21 січня 2018

1 березня

Ілля

Святий Ілля Чавчавадзе народився в 1837 році в кахетинської селі Кварелі, в східній Грузії. З самого раннього віку він відрізнявся любов’ю до Бога. Це дозволило розвинутися його природним талантам, і він став чудовим поетом, письменником, дуже шанованим в освічених колах. При цьому святий Ілля залишався смиренним християнином, вірним традиціям Православної Церкви і народу. Він прославився своїми літературними творами, в яких висвітлив образ священика і доброго пастиря. Святий Ілля вважав, що релігійність поєднана з безкорисливою любов’ю до близьких і народу. Тому, він завжди у творах проявляв своє глибоке почуття справедливості і виховання до нації.

2 березня

Микола

Святий Микола народився в другій половині XVI століття в фессалійським місті Мецово. Ще з молодості він важко працював — прислужував булочника в місті Трикале. Одного разу турки хитрістю змусили його відректися від Христа. Але, коли Микола усвідомив гріх, він повернувся на батьківщину і знову став вести християнське життя.

Якось він відправився в Трікалі і наткнувся на турків. Один із них попросив взяти викуп, відповідно Микола відмовився. Після цього, вони почали кричати на нього і зчинилася метушня. Турки схопили Миколу і з побоями привели в суд. Однак судді не вдалося переконати християнина. Тоді святого побили і кинули до в’язниці, де мученик із великою радістю переносив і голод, і спрагу ..

3 березня

Віктор

Мученик Віктор вірив у Божа. За це його заарештували та змусили принести жертву богам, він відмовився. Таке ставлення імператорові не сподобалося. Той намагався перевірити Віктора на віру в богів, але він не виправдав його сподівань, тому святого віддали на муки. Він пройшов крізь усі тортури неушкодженим. Силою молитви Віктор переміг чародія, який з тих пір відмовився від чарів і став християнином. По молитві святого прозріли раптово осліпли воїни.

4 березня

Микита

Святий Микита вважається одним з великомучеників. За походженням він був готом і жив на берегах Дунаю. Також він брав участь у поширенні християнства разом із єпископом Вульфіли. Після повернення до влади язичника Атанаріха, Микиту Готського посадили під варту і піддали тортурам.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.