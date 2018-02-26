Чим здивує випуск 5 «Наречена для тата» від 27.02.2018? Зовсім скоро ви дізнаєтеся: чи зможе Віка пробачити Марата й продовжити з ним стосунки? Що зробить Юра для Тані? І як пройде сімейна вечеря з мамою Михайла? Про це та інше читайте далі.

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У випуску 5 «Наречена для тата» від 27.02.2018 Міша та Юля запросять його маму на сімейну вечерю, щоб помиритися та налагодити стосунки. Нагадуємо, у випуску 3 між учасниками спалахнула сварка, причиною якої став переїзд Михайла з Юлею та Зоєю в іншу квартиру. Але, здається, жінка прийме запрошення зовсім з іншою метою. А ось з якою – дізнаєтеся зовсім скоро.

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Юра влаштує Тані романтичну поїздку в один із найкрасивіших куточків України, а також приведе до дуже значимого для нього місця. Як на це відреагує Таня? Дивіться вже завтра!

Марат не готовий відпускати Віку. Він попросить у дівчини пробачення за свій вчинок і буде всіляко її завойовувати. Чи вдасться Марату заслужити пробачення та які вчинки здатні розтопити серце дівчини, розповість випуск 5 «Наречена для тата»!

Дивіться випуск 5 «Наречена для тата» вже 27.02.2018 о 20:00 на телеканалі СТБ!