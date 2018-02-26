24 лютого завершився фінал Нацвідбору на Євробачення-2018 в Україні та стало відомо, що в Лісабон поїже від Вірменії поїде співак MELOVIN. Пізніше Вірменія оприлюднила ім’я свого представника, ним став переможець українського «Х-Фактора»-7 Севак Ханагян. Подробиці про пісню та участь виконавця дізнайтеся з нашого матеріалу.

На Євробаченні-2018 представлятиме Вірменію переможець українського «Х-Фактора»-7 Севак Ханагян. Співак виконає на міжнародному пісенному конкурсі композицію «Qami» («Вітер»). Виконавця на вірменському відборі обрали одноголосно. Судді та глядачі поставили Севаку найвищий бал — 12.

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Нагадаємо, 63-й пісенний конкурс Євробачення-2018 відбудеться в Лісабоні. Перший півфінал пройде 8 травня, другий — 10, а фінал — 12 травня. У шоу змагатимуться 43 країни.

Слухати всі пісні учасників дургого півфіналу Нацвідбору на Євробачення-2018

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