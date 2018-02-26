Вже завтра, 27 лютого, експерти шоу «Давай поговоримо про секс»-4 розкажуть, як назавжди забути колишніх коханих у випуску «Привиди минулого». Герої проекту поділяться відвертими історіями, як спогади про екс-партнерів можуть зруйнувати шлюб.



Опитування: чи був у вас секс із колишнім партнером

На проект «Давай поговоримо про секс»-4 звернулися Олена та Віталій, які після п’яти років шлюбу опинилися на межі розлучення. Віталій не може забути свою колишню дружину, і весь час порівнює її з Оленою. На думку Віталія, нинішня дружина в усьому поступається попередній: вона – погана господиня, одягається без смаку, а в ліжку – колода. Про колишню дружину Віталій відгукується як про розумницю, красуню і секс-богиню. Постійними докорами Олена доведена до відчаю. Вона впевнена, що чоловік чіпляється до неї, тому що до сих пір кохає колишню. За словами Олени, Віталій практично щодня спілкується з нею по телефону і аж до останнього часу зберігав її особисті речі, в тому числі нижню білизну. Віталій же стверджує, що ніяких почуттів до екс-дружини не відчуває і спілкується з нею тільки заради спільного сина.



Порівняння з колишнім партнерами стали причиною розбіжностей і в другій парі, Олени та Дениса. Тільки в цьому випадку від постійних закидів на свою адресу страждає чоловік, тому що дружина завжди ставить йому в приклад свого колишнього. За її словами, екс-чоловік більше заробляв, влаштовував їй романтичні сюрпризи і, на відміну від Дениса, задовольняв її в ліжку.

Чи вдасться парам зберегти стосунки та викреслити з життя колишніх партнерів?

Також експерти розкажуть, як перестати зациклюватися на образах і зрадах ваших колишніх? Як пережити смерть чоловіка і почати будувати нові стосунки? Як вести себе, якщо ваші кохані постійно порівнюють вас зі своїми колишніми партнерами? Чи можлива дружба між екс-коханцями? Які плюси і мінуси сексу з колишніми? Чим можна пояснити «звичку одружитися», тобто кілька разів поспіль сходитися і розходитися з однією і тією ж людиною?

Дізнайтеся вже завтра, 27 лютого, у випуску 5 «Привиди минулого» на шоу «Давай поговоримо про секс» -4 о 22:40!