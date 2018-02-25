«Слідство ведуть екстрасенси»: чому в маленькому селі масово гинуть молоді люди

26 лютого 2018 року глядачі телеканалу СТБ стануть свідками сенсаційного розслідування! У двосерійному випуску програми «Слідство ведуть екстрасенси» ясновидці спробують з’ясувати, чому в маленькому селі масово гине молодь. Причому з кожним роком кількість смертей тільки збільшується…

Редакцію проекту «Слідство ведуть екстрасенси» шокує лист з маленького села Тернуватка Дніпропетровської області. Адже в конверті замість звичних благань про допомогу від окремих людей або сімей журналісти знайдуть 68 підписів під тривожним проханням: «Екстрасенси, врятуйте наших дітей»…

Виявиться, що в селі справжній мор – при дивних обставинах за останні сім років померло 70 молодих хлопців та дівчат… А основну частину загиблих становлять утопленики та вішальники.

За справу візьмуться найсильніші ясновидці країни – спадкова відьма Олена Курилова та віщунка Софія Литвинова. Екстрасенси мають твердий намір зупинити мор і з’ясувати, з якої причини з життя йдуть молоді люди.

Під час розслідування екстрасенси з місцевими жителями піднімуть з дна річки дещо неймовірне! Предмет, який був причиною масових утоплень, збентежить навіть досвідчених ясновидців. Але хто помістив його на дно водойми? Невже хтось цілеспрямовано навів мор на ціле село?

Коли екстрасенси проведуть ритуал на припинення мору, щось жахливе почне відбуватися з 10-річним Давидом – хлопчика на очах у десятків людей якась невідома сила буде штовхати в річку!

Виявиться, що смертельна небезпека загрожує ще одній дитині! А винна в цьому місцева «ясновидиця», яка змушує дітей ходити на цвинтар і проводити ритуали на могилах!

Що спонукало відьму навести мор на ціле село? Чи вдасться екстрасенсам врятувати його жителів? Як смертельна небезпека, що загрожує Давиду, пов’язана зі смертю хлопчика, який загинув загадковим чином? І які ще жахливі факти відкриють екстрасенси – дивіться в понеділок, 26 лютого, о 20:00 на СТБ.

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