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Телеканал СТБ / LAUD: у своєму виступі я працював над посмішкою та поглядом

LAUD: у своєму виступі я працював над посмішкою та поглядом

Телеканал СТБ

Вчора, 24 лютого 2018 року завершився Національний відбір на Євробачення-2018, одним із фаворитів якого був музикант Влад Каращук, він же – LAUD. Чому артист не вносив зміни в свій номер, а також, як оцінив свій виступ, читайте в матеріалі.

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LAUD, що став в першому півфіналі абсолютним фаворитом суддів і глядачів, в фіналі практично не вносив зміни в свій номер. І хоча думки членів журі були дещо неоднозначними, всі вони зійшлися на тому, що вокально Влад – один з найсильніших на конкурсі.

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«Як же круто ти співаєш, Влад. Дійсно крутий, європейський виконавець з упевненим і класним звучанням. Але ось щодо пісні… На Євробаченні я її не бачу», – прокоментувала Джамала.

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Щось подібне сказав і Євген Філатов. Відомий композитор і саунд-продюсер відзначив професіоналізм артиста, проте з негативної сторони прокоментував статичність його номера.

«Особливих змін я не побачив. У плані виконання – ви дуже професійний співак. Можливо, краще виконання за сьогодні. Перший куплет мені дуже подобається, але після нього ти чекаєш, що ось… зараз він видасть! Але знову статика… Повинен же бути сюжет і рух».

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Сам же LAUD виступом залишився задоволений. Музикант не тільки пояснив, чому не вносив особливих змін в свій номер, а й позмагався з Сергієм Притулою, хто представить глядачеві кращий погляд мачо.

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«Я вважаю, що у мене все вийшло. В емоційному та музичному плані, за моїми відчуттями, все було добре. Кожен суддя має свою позицію, кожен бачить свій ідеал пісні для Євробачення. Для мене цінний кожен коментар», – поділився Влад Каращук.

«У своєму виступі я працював над поглядом і емоціями, тому що мені не хотілося забивати круту пісню фанфарами та піротехнікою. Я хотів, щоб люди почули вокал і побачили емоції. Це було найважливішим, саме тому ми нічого не змінювали», – підсумував співак.

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