«Один за всіх»-11: що чекає на глядачів у четвертому випуску

Уже завтра, 25 февраля, на телеканале СТБ можно будет посмотреть 4 выпуск «Один за всіх» – остросоциального проекта, призванного восстанавливать справедливость. В этот раз героями эпизода станут Игорь и Наташа из Херсонской области. Недавно соцслужбы забрали у них 3-летнюю дочь Анну-Марию, которая находилась в критическом состоянии. В реанимацию ребенок попал с отеками от голода, недостатком веса и острым воспалением легких. На грани смерти девочка оказалась из-за того, что отец пытался лечить ее шаманскими ритуалами, а не таблетками и микстурами.

Игорь, папа Анны-Марии, уверен, что его дочь абсолютно здорова, но с рождения на нее навели порчу. Мантры, молитвы, капустные листья и барсучий жир – вот какую альтернативу больницам нашли родители крохи. Отец-«знахарь» отказывается везти девочку даже на сдачу анализов: по его словам, вместе с кровью малышка потеряет много энергии.

Тем не менее, работники социальных служб шокированы условиями жизни ребенка, а врачи рассказали журналистам проекта, что маленькая Анна-Мария отстает в физическом развитии.

Дмитрий Карпачев вместе с экспертами и гостями студии будут разбираться, что заставило молодую маму связать свою жизнь с мужчиной, вдвое старше ее, а также почему она так хладнокровно принесла ему в жертву собственного ребенка.

Не пропустите 4 выпуск «Один за всіх»-11 уже завтра в 21:00 на канале СТБ!

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