PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
Телеканал СТБ / VILNA – FOREST SONG: стильна композиція з українською душею для Євробачення-2018

VILNA – FOREST SONG: стильна композиція з українською душею для Євробачення-2018

Телеканал СТБ

Найзагадковіший учасник Нацвідбору на Євробачення-2018, проект VILNA, дебютував на сцені в першому півфіналі та відразу ж підкорив серця глядачів. Незважаючи на неоднозначні коментарі членів журі, виконавиці вдалося не тільки увірватися до трійки лідерів, а й отримати найвищий бал за підсумками глядацького голосування.

FVV_9302

Дивитися онлайн другий півфінал Нацвідбору на Євробачення в Україні від 17.02.2018

Оцінивши VILNA вище, ніж інші судді, Євген Філатов зазначив, що FOREST SONG здається йому готовою і дуже типовою піснею для Євробачення. На думку саундпродюсера, основна проблема в тому, що з року в рік аналогічні композиції можна почути від представників інших країн, а отже, виділитися буде складно.

А ось Джамала зізналася, що аранжування здалася їй набагато сильнішим, аніж вокальна складова. Відразу після виступу вона звернулася до обличчя і голосу проекту Ірини Василенко: «Мені не вистачило саме тебе у цій пісні».

Дивитися онлайн перший півфінал Нацвідбору на Євробачення-2018 від 10.02.2018

Ще критичнішим стало зауваження Андрія Данилка: «Мені здається, я не побачу вас у фіналі».

Проте набрані в сумі 12 балів (оцінка журі – 3, оцінка глядачів – 9) дозволили проекту вирватися в лідери. Зовсім скоро, 24 лютого, проект VILNA продовжить у суперфіналі боротися за право представляти Україну на наймасштабнішому пісенному конкурсі Європи.

Крім солістки – Ірини Василенко, учасниці «Х-фактор»-5, – над проектом працюють продюсер Денис Ямбор (студія Bambrafone in ZvukoCeh), Юрій Водолажський (Wodo), а також молодий музикант і саундпродюсер Микита Рева (Nick Aver).

Читайте також: Ірина Василенко: від «Х-Фактора» до Євробачення

FVV_8840

Назва VILNA народилася не випадково: саме свободу команда вважає однією з найважливіших характеристик життя. Про це й перша композиція проекту – FOREST SONG: свобода і незалежність як невід’ємна потреба людини й особистості.

«Ми хочемо, щоб FOREST SONG нагадала всім нам, наскільки чарівний цей світ. Потрібно частіше вириватися на свободу за межі кам’яно-сталевих міст, цінувати кожну мить життя і людей, які поруч».

Нагадуємо, що другий півфінал Нацвідбору на Євробачення-2018 відбудеться вже цієї суботи, 17 лютого, о 19:00.

Читайте також: VILNA – FOREST SONG: учасники представили пісню для Євробачення-2018